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遠傳friDay邀大眾做公益 看片同時支持原民小朋友圓夢

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳friDay影音延續去年「四月兒童關懷月」線上影展活動，今年攜手HAPPY GO與至善基金會做公益，邀請大眾來看片，支持原民小朋友圓夢計畫。

遠傳表示，即日起 至4/30，HAPPY GO卡友以10點HAPPY GO點數，即可兌換遠傳friDay影音10天暢看電影優惠序號及2張用券單片，所兌換的點數將全數捐贈支持至善基金會，幫助都市原住民孩童，勇敢追夢，展翅高飛。

遠傳friDay影音也同步響應此項計畫，並推出「原夢影展」，規劃包括「相信自己勇敢追夢」、「陪孩子一起看」以及「跟著音樂一起搖擺」等三大主題，包括《奇蹟男孩》、《我和我的冠軍女兒》及《我的嗝嗝老師》等催人熱淚又激勵人心的電影作品。同時也精選皮克斯花4年半打造的最新動畫《靈魂急轉彎》，以及大小朋友都喜愛的迪士尼、夢工廠的歡樂唱跳動畫電影，包含《魔髮精靈》、《冰雪奇緣》、《馬達加斯加》、《阿拉丁》、《海洋奇緣》等經典作品，陪伴孩子整個四月。

遠傳 電影 動畫

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