遠傳friDay邀大眾做公益 看片同時支持原民小朋友圓夢

法商亞東工業氣體日前在台南揭幕全球最大超純低碳氫氣生產設備，將以再生能源電解水取得氫氣。在完工典禮上，來自台積電與美商半導體企業的代表坐滿一整排，連台電董事長楊偉甫也特別出席。這看不見、摸不著的氫氣，為何攸關台灣半導體產業的未來競爭力？

2021-04-01 13:31