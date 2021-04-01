NOR Flash看缺貨二年 旺宏、華邦電同創波段新高

去年以來全球記憶體產業回升，但回升的步調上，由DRAM率先出現需求急拉、價格上漲，之後NAND Flash也出現價格回穩，近日旺宏（2337）也看好未NOR Flash將有二年的時間呈現供不應求，有供應鏈業者指出，先前NOR Flash報價也已出現上漲，在後市基本面看好下，近日台灣二大NOR Flash大廠旺宏（2337）及華邦電（2344）股價也同步出現轉強走勢。

今年以來DRAM的需求不斷增溫下，現貨價及合約價都出現上漲，累計今年以來第1季漲幅已多達約6成之多，而近期在市場需求跟上之後，全球主要的生產大廠沒有明顯的增加，因此NOR Flash也傳出漲價的消息。

受到NOR Flash需求增加，同時近期也傳出產品上漲的消息，近日旺宏及華邦電重新吸引買盤目光，其中，旺宏今（1）日盤中股價高點來到45.95元，股價不僅寫下波段新高，同時也是近一個月新高；華邦電今日股價高點來到31.25元，同樣是寫下波段新高及近一個月股價新高，該二大NOR Flash個股，後市都有機會向上挑戰前波股價高點。

記憶體業者也指出，從全球前五大NOR Flash生產廠來看，美光的生產重心以DRAM為主，NOR Flash則是走高品質、小規模路線，而飛索被英飛凌收購後，未來也可能縮減NOR Flash產能，在兩大廠淡出下，加上陸廠的兆易創新則是委由代工廠生產，無法大幅擴增產能，因此，目前全球NOR Flash產能最大仍是旺宏與華邦電為主，未來在需求及價格看好下，旺宏及華邦電今年營運可望同步受惠。