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宏碁小金雞安圖斯推PC工作站 Q2上市

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯科技今（1）日宣布，Altos BrainSphere™系列工作站再添生力軍，全新Altos BrainSphere™ P10 F7工作站及Altos BrainSphere™ P130 F7工作站，屬於高性能、支援長時間運作型的「PC工作站」，分別將於今年4、5月上市銷售。

安圖斯科技致力於開發企業級產品，針對高性能運算，人工智慧解決方案與雲端運算解決方案；透過多年服務企業用戶的經驗累積，發掘出PC工作站在客戶端的需求，像是金融保險業的多螢幕輸出顯示電腦系統、銀行業的端末工作站、工廠生產線上的資訊工作站，或是醫院中醫護資料操作工作站，雖然不一定需要處理繁雜的運算工作，但是卻需要符合能「長時間運作不關機」、「高穩定性」、「高安全性」以及「可被遠端管理」等要求，安圖斯PC工作站具備以上特點，相較於高端工作站的高成本，可以替用戶節省設備投資成本。

Altos BrainSphere™ P10 F7工作站及Altos BrainSphere™ P130 F7工作站皆可搭載第11代Intel® Core™桌上型處理器，並支援PCIe 4.0傳輸規格；除了最高能支援20條PCIe 4.0通道，對於讀寫速度亦有顯著的提升，另外升級Cypress Cove Core核心架構，讓效能成長。Altos BrainSphere™系列在全新核心架構與顯示晶片的加持下，加上三種不同體積大小的系統機箱與電源，不論是執行工程渲染、不斷電運作，甚至人工智慧與深度學習，Altos BrainSphere™ P10 F7工作站及Altos BrainSphere™ P130 F7工作站將提供給使用者穩定且高速的效能與順暢操作，實踐游刃有餘的使用體驗。

人工智慧 雲端運算 宏碁

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