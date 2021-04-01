半導體重複下單？ 楊應超：最快下半年出現庫存調整

台積電（2330）董事長劉德音示警重複下單、宏碁（2353）董事長陳俊聖證實筆電確有其事，引來市場關注，科克蘭資本董事長楊應超強調，半導體每幾年就會出現庫存調整，「重複下單是本來就有的事情，只是現在加劇了」，只能儘量做好後續的因應處理，把衝擊減少；他預估最快今年下半年到明年將可能開始出現庫存調整。

劉德音日前表示，造成全球晶片短缺有三大因素，包括在新冠肺炎疫情下造成供應鏈庫存堆積、不確定因素增加導致供應鏈重複下單、疫情造成生活型態改變，帶動半導體需求增加，他認為，28奈米看似供不應求，但實際上全球產能仍大於需求。

陳俊聖則是證實筆電市場出現重複下單，不過還有剛性需求支撐，他同時表示，除了28奈米，很多製程都有重複下單的現象。

楊應超表示，半導體從下單到拿到貨品大約需要3~6個月的時間，主要是受產品的複雜度、良率等因素的影響，因此，半導體的庫存也是最難處理的，業界採Just In Time(及時生產)已經很多年了，最好的模式就是「需要多少零件拉多少貨」，不會堆存貨。

他進一步解釋，但是因為半導體缺貨了，造成大家開始囤貨，就好比口罩缺貨時，大家也會重複下單來搶貨，楊應超舉例，以新冠肺炎疫苗來看，預期在缺貨的情況下，美國政府也可能下出4倍的訂單，希望可以拿到足夠的疫苗。

楊應超說，供應鏈重複下單，不管是口罩、疫苗或是半導體都一樣，這是人性，只是半導體的供貨流程是3~6個月，很難去預測這麼久的情況，一旦取消訂單或是不下單，可能就排不進去，就好比最近的車用晶片就是一個例子，因此，在搶貨的心理下，寧願多訂多買也不願少買。

楊應超認為，能夠Just In Time是最完美的情況，但是很難，尤其是半導體，因此重複下單下，庫存調整每幾年就會發生，這是本來就有的事情，只是現在因為疫情等因素加劇了。

至於庫存的調整多久會發生?楊應超說，循環的周期可長可短，要看產業狀況，很難去預估庫調整的時間，只能儘量做好後續可能發生砍單時的因應措施，把衝擊降到最低；他認為，以這一次半導體重複下單的情況來看，預估最快可能今年下半年到明年，將會出現庫存調整。