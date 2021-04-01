3月車市逾4.3萬台 創近16年同期新高

3月份車市受惠於國內景氣穩定升溫，加上晶片缺貨問題稍微緩解，以及進口車大量到港，總市場達到43,222台，年增達16%，創下台灣近16年來歷年同期新高紀錄(最高：2005年47,737台)；第1季合計總市場累計登錄121,575台，比去年增加17%。

車市龍頭和泰車（2207）旗下兩個品牌Toyota和Lexus，Toyota和Lexus登錄實績為14,066台(Toyota：12,314台、Lexus：1,752台)，市佔率32.5%，創同期歷史新高(次高: 2005年13,544台)。

其中Toyota Corolla CROSS 3月份登錄4,142台，自去年10月上市以來熱潮持續延續，稱霸全車種及休旅車的銷售冠軍。RAV4 及ALTIS 領牌台數分別為2,193 台及1,640 台，也是帶動整體品牌銷售量提升。

和泰車指出4月份預估為3.9萬台，比去年同期增加27%，展望未來，考量目前國內經濟環境穩定，出口持續成長，3月份消費者信心指數成長至76.52點，較2月份上升1.88點，若沒有晶片及相關零組件缺貨的負面影響時，預期4月份車市將可延續近期買氣，全月總市場預估為39,000台，比去年同期增加27%。