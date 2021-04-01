快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

3月車市逾4.3萬台 創近16年同期新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

3月份車市受惠於國內景氣穩定升溫，加上晶片缺貨問題稍微緩解，以及進口車大量到港，總市場達到43,222台，年增達16%，創下台灣近16年來歷年同期新高紀錄(最高：2005年47,737台)；第1季合計總市場累計登錄121,575台，比去年增加17%。

車市龍頭和泰車（2207）旗下兩個品牌Toyota和Lexus，Toyota和Lexus登錄實績為14,066台(Toyota：12,314台、Lexus：1,752台)，市佔率32.5%，創同期歷史新高(次高: 2005年13,544台)。

其中Toyota Corolla CROSS 3月份登錄4,142台，自去年10月上市以來熱潮持續延續，稱霸全車種及休旅車的銷售冠軍。RAV4 及ALTIS 領牌台數分別為2,193 台及1,640 台，也是帶動整體品牌銷售量提升。

和泰車指出4月份預估為3.9萬台，比去年同期增加27%，展望未來，考量目前國內經濟環境穩定，出口持續成長，3月份消費者信心指數成長至76.52點，較2月份上升1.88點，若沒有晶片及相關零組件缺貨的負面影響時，預期4月份車市將可延續近期買氣，全月總市場預估為39,000台，比去年同期增加27%。

延伸閱讀

台灣車市第一季開出紅盤 休旅超夯房車受影響

品牌電氣化開催！Lexus LF-Z Electrified Concept世界初公開

瞄準跑車商機 TOYOTA推GR SUPRA炫魅獨藏版、限量10台

這次還不衝嗎? GR SUPRA炫魅獨藏版熱血登場

相關新聞

官方數據出爐 業者：新一波打炒房可能很快會來

桃園、台中、台南、高雄四都今（1)日公布今年3月買賣移轉棟數，跟去年同期相比都有8%以上的成長，其中高雄市年增19%最多...

全台29萬空屋賣不完、建商仍瘋狂蓋房 房價只漲不跌的3大理由

據統計，台灣平均每10戶房屋就有一戶是空房！截至今年3月中，全台六都仍有近29萬戶房屋求售。

3月看屋客沒減 專家：房市恐陷入罕見僵局

住展雜誌最新市場調查指出，3月北台灣推案市場來人與成交量持平，表現低於預期。

55688代駕宣布 台中全新服務費率啟動

為支持「酒駕零容忍」全民共識加速推動，台灣大車隊（2640）集團旗下「55688代駕」正式宣布今年4月1日起，台中地區推...

foodpanda推銅板價訂閱制 年底衝百萬訂戶

全台最大即時外送平台foodpanda加入「訂閱制」戰局。foodpanda表示，消費者對於免運優惠相當有感，即日起正式...

兒福A1公辦都更公開閱覽 預計5月招商

由國家住都中心擔任實施者之「信義兒福A1基地公辦都更案」即將上線，評選文件草案自31日起公開閱覽至4月13日止。本案預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。