未來三年投資千億美元擴產？ 台積電回應了

近期業界流傳一封台積電（2330）總裁魏哲家發布對客戶的信件提到，台積電未來3年計畫投資千億美元的長期計畫，投資布局再次引發各界關注，對此台積電今（1）日回應相關議題，重申法說會上已提及相關計畫。

台積電回應如下，「如同之前法說會所提到的，台積公司正進入一個成長幅度更高的期間，我們預計未來幾年5G和高效能運算的產業大趨勢將驅動對於我們半導體技術的強勁需求。此外，COVID-19的大流行也加速了各個面向的數位化。」

台積電回應也指出，「為了因應市場需求，台積公司預計在接下來三年投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。台積公司與客戶緊密合作，為得以持續支持客戶需求並為其創造更多價值。」

至於外界關注對外流傳的客戶信中提及的取消2022年折讓優惠部分，台積則不評論價格問題，亦不回應（無法證實）外傳的信件。