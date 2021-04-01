傳台積電總裁魏哲家發信取消明年價格折讓 公司：不評論

市場流傳台積電（2330）總裁魏哲家發出信件，提到將擴充產能，以及將自今年12月31日起暫停晶圓降價，為期共4個季度等消息，台積電今（1）日表示，不評論價格問題，也無法證實外傳信件。

不過，已經有少數IC設計廠商於今日低調證實，確實有收到台積電發出的信件。但也有其他多家IC設計廠商指出，並沒有收到上述信件。顯見信件並非廣發給台積電的所有客戶，而是只有特定客戶收到。

台積電今日表達，如先前於法說會中所提，公司正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和HPC的產業大趨勢，將驅動對於半導體技術的強勁需求。此外，新冠肺炎疫情大流行，也加速各面向的數位化。為了因應市場需求，台積電預計在接下來三年投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造與研發。

台積電強調，公司與客戶緊密合作，為得以持續支持客戶需求，並為其創造更多價值。但該公司不評論價格問題，亦不回應外傳的信件。