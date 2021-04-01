美光財報、展望俱佳 力成、南亞科等DRAM族群受惠

美光（Micron）公布最新一季財報（2020年12月至2021年2月），不僅獲利優於預期，且最新一季營運展望顯示，營運將持續成長下，法人機構表示，反應DRAM和NAND Flash市場需求強勁，有利記憶體報價上揚，預期力成（6239）、南亞科（2408）等供應鏈將受惠。

美光受惠疫情動居家上班、遠距教學的需求增加，個人與家庭採購NB、PC或升級，並刺激機構與企業IT設備升級，帶動DRAM和SSD需求下，最新一季財報營收為62.36億美元，季增8.02%，高於預期，DRAM及NAND Flash占營收比重分別為71%和26%，出貨量方面，DRAM、NAND Flash分別季增7~9%。

美光第2季Non-GAAP整體毛利率為32.90%，較前季增加2個百分點，主要是因為DRAM價格上漲和成本下滑，優於公司原先預期30~32%，稅後淨利6.03億美元，每股盈餘（EPS）0.53美元。

美光預估2021年資本支出為90億美元，希望供應可以正好符合市場的位元需求成長，不管DRAM或NAND部分，美光都會持續透過資本支出支援市場需求。預估2021年位元年成長15~19%，將維持供需吃緊的狀態。

此外，美光表示DRAM市場正處於短缺狀態，2021年全年供應皆處於趨緊狀態，NAND Flash市場近期則浮現穩定的跡象，公司庫存水位已達正常水平。

持續受惠於帶動筆記型電腦、Chromebook需求良性成長的遠距工作、遠距學習趨勢，PCDRAM位元出貨量創單季新高。若沒有全球晶片短缺迫使汽車、PC和手機製造商產能無法支應終端需求的問題，記憶體需求將會更龐大。美光預估本季營收為69.0~73.0億美元季增10.65%~17.06%，毛利率將較上季再增加。

法人機構指出，DRAM和NAND Flash市場需求強勁，但記憶體供應量現在受到限制，現在庫存非常低，特別是在DRAM方面。隨著OEM廠提高筆電及平板出貨預估，5G智慧型手機及新款遊戲機銷售暢旺，加上伺服器及繪圖卡進入出貨旺季，推升第1季所有規格DRAM合約價平均漲幅達3~8%。

上游DRAM廠第2季可能無法滿足客戶所有訂單，DRAM現貨價將持續上漲；市調機構預估第2季DRAM合約價平均漲幅將擴大至13%~18%，相關記憶體個股將會受惠，目前市場看好力成、南亞科、威剛（3260）、群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、十銓（4967）等相關供應鏈將受惠。