半導體掀新一波漲價潮

儘管電子業出現重複下單聲浪，但半導體市場搶貨潮仍未停歇，時序邁入第2季，由於賣方市場延續，4月起，包括晶圓代工、記憶體、IC設計、封測等領域都持續漲價，以編碼型快閃記憶體（NOR Flash）一口氣漲二成，幅度最大，其餘行業漲幅也漲至少5%至10%、甚至15%以上。

受惠於筆電、智慧手機、資料中心及車用電子等需求大開，DRAM和NOR Flash報價不斷上揚，南亞科、旺宏、華邦、威剛等業者受惠大。

以DRAM來看，自去年12月開始快速起漲，今年也呈現正向的態勢。NOR Flash 4月起更將再漲價二成，龍頭旺宏董事長吳敏求直言，市場需求持續增加、但業界產能不足下，預期NOR Flash缺貨潮將持續二年。

8吋與12吋晶圓代工產能持續搶翻天，即便台積電董事長劉德音示警28奈米有重複下單疑慮，但IC設計廠直言：「目前產能還是不夠」。隨著賣方市場延續，第2季晶圓代工報價仍看漲，過往價格折讓持續取消，有利台積電、聯電、世界、力積電等廠商。

晶圓代工端漲價，IC設計業無法吸收全部成本上揚壓力，包括微控制器（MCU）廠盛群、電源管理IC業者茂達、USB PD晶片業者偉詮電也陸續於4月漲價，其中盛群旗下所有IC產品都漲價15%，偉詮電則漲一至二成。

IC設計業者坦言，對客戶調升報價只是反映上漲成本，包括晶圓代工與封測端已漲價的部分，另外，為了因應客戶需求去爭取晶圓代工產能，有時也必須加價。

另外，電腦、平板、物聯網、伺服器等相關晶片打線封裝需求去年下半年起轉強，加上車用晶片打線封裝訂單去年第4季大爆發，造成打線封裝產能嚴重供不應求，日月光投控、菱生、超豐等封測廠都有漲價計畫；驅動IC封測廠南茂今年更啟動第二次漲價，漲幅5%至10%。