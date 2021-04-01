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陳俊聖：四面向看出泡沫化疑慮

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導
圖／經濟日報提供
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繼晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音示警28奈米製程有重複下單現象之後，宏碁董事長陳俊聖昨（31）日也表示，筆電市場出現重複下單狀況，但仍有剛性需求支撐，更令人憂心的是，從證券市場等四大方向已經看出全球經濟有泡沫化疑慮。

陳俊聖昨天出席宏碁小金雞展碁掛牌典禮後受訪，釋出以上訊息。陳俊聖過去曾任英特爾全球副總裁、台積電全球業務與行銷資深副總。在劉德音以半導體晶圓代工龍頭的地位談電子業重複下單之際，陳俊聖也從下游品牌／系統大廠的角色，坦言產業面臨重複下單的狀況。

陳俊聖指出，第2季筆電訂單仍然很多，仍是供不應求。但PC產業變數太多，如海運成本／交期、零組件缺貨都有影響。像近期長榮在埃及發生長賜輪擱淺事件，宏碁就是苦主之一，有自家的貨櫃在長賜輪上，導致交貨期延長。

宏碁先前已釋出今年全年PC將成長，也證實筆電有重複下單現象，但因零組件缺貨，對於全年成長幅度仍具有高度不確定性。

陳俊聖表示，現在處理器（CPU）已經不缺了，缺的是小的IC，預期要到今年底年底前、到明年第1季才有機會紓解。

值得一提的是，劉德音30日在台灣半導體產業協會（TSIA）會員大會示警，重複下單讓成熟製程如28奈米現在看似供不應求，但實際上，全球產能仍大於需求。

對此，熟悉半導體產業、曾擔任台積電全球業務與行銷資深副總經理的陳俊聖表示，不只28奈米，很多製程都有重複下單現象，因為大家急了，「需求當然可能突然消失」，所以要仔細觀察、小心面對。

陳俊聖強調，PC剛性需求不會消失，目前最大需求仍是教育市場。近期有中南美洲國家教育高層寫信給他，催促宏碁盡快出貨。其次則是電競需求，宏碁目前電競平台發展愈來愈大，已經有金流開始挹注。

相較於缺貨，陳俊聖更擔心市場泡沫化。他分析，從經濟學角度觀察，證券市場、房地產、原物料及終端產品價格可看出端倪。

陳俊聖指出，現在證券市場有個奇怪現象是SPAC（特殊目的收購公司），先上市在找目標，但現在美股已經有200家上市，家數、金額皆創新高，有點過頭。

其次，全球房地產價格有再提升，像台灣中南部地區、美國房市都有上漲。第三則是原物料，尤其是銅、鋁，工業用金屬都在漲價。最後是終端產品價格，等到民眾發覺時，已經是接近泡沫了。

【記者吳凱中╱台北報導】宏碁集團旗下3C專業通路代理商展碁昨（31）日以每股25元掛牌上市，收盤大漲近180%，開啟新股掛牌蜜月行情。宏碁暨展碁董事長陳俊聖透露，今年集團會有登錄興櫃或上市櫃的公司。展碁為繼宏碁、建碁、智聯服務、安碁資訊之後，宏碁集團第五家上市櫃公司。

展碁昨日以每股25元掛牌上市，盤中最高來到70元，終場收在69.7元，上漲44.7元、漲幅178.8%。

展碁代理經銷國內外超過150個領導品牌，近年除了擴大家電產品代理之外，並協助合作夥伴加速推動企業數位轉型與資安防護。

陳俊聖 宏碁 台積電

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