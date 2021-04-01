台積電竹科12廠火警 虛驚

台積電竹科12廠廠區昨（31）日上午9時許發生火警，一度傳出有一名員工受到影響，引發各界關注，台積電發布說明表示，主要是變電站元件異常所致，生產不受影響，僅是虛驚一場。

受到台積電董事長劉德音示警28奈米重複下單疑慮，又傳出火警事件影響，台積電昨日股價應聲下跌，終場收最當日低價587元、下跌10元，外資持續大賣逾1萬張，連續兩個交易日賣超。同屬晶圓代工族群的聯電、世界、力積電也全數收黑。

統計3月以來，外資累計賣超台積電23.6萬張，持股比重降至74.4%。

台積電表示，旗下晶圓12B廠昨日上午廠內變電站因元件異常而啟動CO2（二氧化碳）滅火系統，導致一名下包商員工吸入過量二氧化碳，救護車於第一時間送往醫院並通知家屬，目前人員意識清醒，現留院觀察。

台積電於3月17日除息，每股配發2.5元現金股利，除息參考價為610.5元，是台積電歷來最高的除息參考價，不過，受到近期全球主要科技股普遍回檔牽連，導致投資人對於參與除息轉趨觀望，迄今仍未填息，加上外資賣超不斷，權王淪為提款機，也讓台積電近日股價備受壓抑。