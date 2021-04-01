鴻海FII衝刺電動車 三路並進

鴻海旗下工業富聯（FII）指出，將以高端精密機構件、核心零組件，以及5G與車聯網三大面向，布局電動車，並協助MIH平台會員廠商發展電動車產業；其中在全球筆記型電腦製造獨家供貨5G模組，取得100%市占。而向鴻海購入的美國威州高效能數據中心，也與當地廠商合作，預估4月逐步啟用。

工業富聯執行長鄭弘孟並預估，5G特性在2022年將透過個人及企業終端逐漸形成廣連結效能，特別在城市智慧交通、智慧工廠，及智慧機場、智慧園區等領域。

工業富聯昨（31）日舉行媒體線上交流會，董事長李軍旗、鄭弘孟出席。李軍旗指出，今年把新能源車列入重要戰略方向，以高階精密製造技術、燈塔工廠模式，進軍核心零配件智慧製造，以物聯網和車載系統切入車聯網，開拓新能源車領域。

鄭弘孟表示，3G和4G通訊時代，工業富聯已提供日本與歐洲主要車廠供應鏈服務，進入5G時代，透過MIH電動車開放平台聯盟帶來更多機會。

鄭弘孟指出，工業富聯切入新能源車和電動車，主要有三面向，首先是整合高階精密機構件和電機電控機構件，具備複合金屬工藝製造能力，提供電動車核心零配件，因應新能源車和電動車輕量化和精密化製造需求。

其次，透過燈塔工廠智慧製造模式，提供新能源車關鍵零配件，並協助MIH平台聯盟會員廠商；還有透過布局5G聯網，切入車聯網領域，布局車載影音和多媒體系統，以及車聯網相關5G基礎建設。

針對目前零組件缺貨市況，鄭弘孟說，部分原物料價格和物流成本增加，將挑戰今年毛利率和淨利率表現，但經營團隊已充分掌握。