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英特爾攜台廠 強攻PC

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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處理器大廠英特爾昨（31）日宣布，旗下第11代Intel Core S系列桌上型處理器（代號Rocket Lake-S）正式在台上市，攜手華碩（2357）、技嘉、微星、宏碁等品牌大廠大搶宅經濟帶來的PC搶購商機。

英特爾表示，第11代Intel Core S系列桌上型處理器採用Cypress Cove微架構，比前一代產品提升19%的IPC效能，該產品系列包括i9-11900K旗艦級產品在內。

昨日包括雙A、戴爾、技嘉、HP、聯想、微星與Supermicro、ASRock、BIOSTAR等十家英特爾協力廠商，也在產品發表會現場展出最新款相關產品。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧表示，優秀的產品來自健全的生態系，該公司很榮幸與十家合作夥伴共同展現業界創新成果。

針對目前缺料的情形，PC業者指出，目前還不用擔心重複下單的問題，因為貨品還沒進來就已經被訂走，在新興市場如東南亞部分地區，原本的電腦普及率不見得很高，但在新冠肺炎疫情推動之下，對於PC的需求持續很高。

英特爾日前宣布IDM 2.0策略，包括擴充自家產能，將投資約200億美元，在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並擴大晶圓代工業務，以及擴大利用包括台積電等第三方的晶圓代工產能。汪佳慧提到，新的技術持續推展，因此半導體有長遠需求，未來希望能給予客戶更多支持，即時回應客戶需求。

汪佳慧說，新冠肺炎疫情加速數位轉型，讓雲端與終端相關裝置的需求都很高，後續還有很多技術如AI、5G、邊緣運算等持續發展，這些都需半導體來支撐。

英特爾處理器所採用製程主要為10與14奈米，其7奈米製程開發進展順利，將積極使用極紫外光技術。

英特爾 晶圓代工 處理器

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