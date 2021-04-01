聯發科 導入安謀新架構

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

因應AI、物聯網等發展，矽智財大廠安謀（Arm）十年磨一劍，昨（31）日宣布推出最新Armv9架構，是該公司相隔十年後，再推出全新的Arm架構。據了解，聯發科（2454）將在年底前推出基於Armv9架構晶片

安謀前一代的架構為Armv8，在過去30年來，基於Arm架構晶片的出貨量已達1,800億顆，尤其在近幾年更是快速發展。安謀指出，在過去五年來，已經有超過1,000億個基於Arm架構晶片的裝置出貨。

安謀指出，全新Armv9架構將提供更高安全性與更佳的效能，將會成為未來十年內3,000億顆基於Arm架構晶片的重要驅動基礎。

安謀提到，Armv9架構技術將運用於該公司的產品中，包括A系列應用處理器、R系列即時處理器，以及M系列微控制器，預期在未來兩代的行動與基礎架構CPU，都將有超過30％的效能提升。

針對近期半導體供需吃緊的情況，Arm台灣總裁曾志光表示，基本上缺貨問題在短期內應當無解，隨著疫苗供給漸漸量產，有愈來愈多人接種，可預期在7月或9月之後，將有愈來愈多國家與城市恢復正常狀態，當人們回到辦公室與學校，就會有新一波IT相關需求。當然有些廠商會進行擴產，但缺貨情況在短期內可能還是無解，估計最快可能要等到2022年上半才會比較紓解。

Arm 晶片 處理器

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