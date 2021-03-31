奇景攜手京東方 開發柔性AMOLED汽車顯示器

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

在美國那斯達克掛牌的驅動IC大廠奇景光電，於今（31）日宣布，與京東方精電攜手合作，共同開發柔性AMOLED汽車顯示器解決方案，且已成功導入領先的新能源汽車大廠，應用於客戶即將推出的旗艦型新能源汽車。

奇景與京東方精電合作，是在新能源汽車的12.8吋中控顯示器產品（CID）中，採用京東方精電新世代柔性AMOLED汽車顯示面板，搭載奇景AMOLED驅動IC與時序控制晶片解決方案。

奇景指出，除了汽車用柔性AMOLED解決方案，針對汽車用TFT-LCD顯示螢幕，該公司也提供全方位的驅動IC產品組合，包括in-cell TDDI晶片、顯示器驅動IC、區域調光時序控制IC，以及點對點高速介面橋接晶片等，均直接或間接應用於各大汽車顯示模組廠中。

奇景光電執行長吳炳昌表示，與京東方精電的合作夥伴關係，使奇景能推廣各式創新的汽車顯示晶片解決方案，並共同研發AMOLED顯示器及晶片技術。很高興與京東方精電進一步合作，為持續成長的汽車市場，尤其是新能源汽車市場，推出更先進的顯示解決方案。

控制晶片 京東方 AMOLED

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