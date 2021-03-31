奇景與京東方精電合作開發AMOLED 導入新能源汽車大廠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電今（31）日與京東方精電宣布，攜手合作共同開發柔性AMOLED汽車顯示器解決方案，已成功導入領先的新能源汽車大廠，應用於客戶即將推出的旗艦型新能源汽車。

奇景和京東方精電合作，在新能源汽車的12.8吋中控顯示器產品（CID）中，採用京東方精電新世代柔性AMOLED汽車顯示面板，搭載奇景 AMOLED驅動晶片和時序控制晶片（TCON）解決方案。最先進的AMOLED面板透過搭配COF技術的奇景驅動晶片，除了能更加展現鮮豔的色彩及影像，提供汽車駕駛卓越的視覺享受外，也支援高曲度的面板彎曲技術，特別適用於高科技感新能源汽車內裝設計。

AMOLED顯示器已在各種應用中獲得高度關注。由於能提供更好的顯示性能，和更優異的設計靈活性，因而成為高階市場的首選技術。奇景的柔性AMOLED顯示器驅動晶片和時序控制晶片解決方案，結合京東方精電全球領先的AMOLED面板，已成功應用於汽車大廠的最新新能源汽車型號。

除了汽車用柔性AMOLED解決方案，針對汽車用TFT-LCD顯示屏，奇景也提供全方位的驅動晶片產品組合，包括in-cell TDDI晶片、顯示器驅動晶片、區域調光（Local dimming）時序控制晶片及點對點高速介面橋接晶片（P2P high-speed interface bridge IC）等，均直接或間接地於各大汽車顯示模組廠中使用，如京東方精電、一級製造商和其他汽車品牌廠皆廣泛採用，使奇景成為領先世界的汽車驅動晶片供應商。

近年來，隨著智慧汽車產業快速發展，以大螢幕化、個性化、超清晰的車用顯示為核心的智慧座艙應用逐漸成為趨勢，全球主流汽車品牌更加注重人車互動升級。多年來，京東方精電持續推動在智能座艙顯示解決方案領域的創新，致力於為汽車用戶提供更敏捷、更舒適、更智慧的駕乘體驗。目前，京東方精電已推出曲率半徑為300mm的S型曲面柔性AMOLED屏，能夠分成三螢幕同時顯示駕駛儀錶系統、中控系統和乘客娛樂系統。

京東方精電行政總裁蘇寧表示，奇景一直是京東方精電的長期合作夥伴，以領先的晶片規格和專業服務，為京東方精電提供汽車顯示器完整的解決方案。京東方精電很高興與奇景再進一步深入合作，共同開發柔性AMOLED顯示方案，應用於京東方精電下一代的顯示器設計。

奇景光電執行長吳炳昌表示，與京東方精電的合作夥伴關係，使奇景能夠推廣各式創新的汽車顯示晶片解決方案，並共同研發AMOLED顯示器及晶片技術。奇景很高興與京東方精電進一步合作，為持續成長的汽車市場，尤其是新能源汽車市場，推出更先進的顯示解決方案。

控制晶片 京東方 AMOLED 奇景

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