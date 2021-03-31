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TrendForce：NB面板需求不墜 Q1出貨量有望再創高

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

根據TrendForce研究指出，因疫情所產生對筆電的需求從2020年第2季開始升溫，到第3季與第4季更加供不應求，至今仍無緩解的跡象。預估今年第1季筆電的需求將推升筆電面板出貨量來到6,530萬台的歷史新高，季增3.5%，年增46.5%。

TrendForce分析，若從供給與需求面來看，目前筆電供不應求的現象主因仍為市場強烈的需求。觀察供給面，去年第2季到第4季的筆電面板出貨年成長率均超過20%。

目前面板廠收到來自客戶的筆電面板訂單與實際能交貨的量仍有三至五成的落差，而造成目前交貨與訂單之間差異的瓶頸，主要在半導體相關材料如顯示驅動IC與T-con等供應吃緊。

在供需如此緊張的情形下，筆電面板價格隨之水漲船高。特別是Chromebook使用大宗的11.6吋面板，在報價上已逼近14吋與15.6吋面板價格，如此豐厚的利潤表現讓面板廠在今年出貨目標訂定上更加積極。

其中，南京熊貓（CEC-Panda）去年出售南京8.5代與成都8.6代廠後，僅剩的南京6代廠過去並無生產筆電面板，而在市場的強烈需求下，正在開發11.6吋面板，預計今年第2季開始量產。

另外一個值得注意的是惠科光電（HKC），自今年2月開始量產11.6吋面板，預計第2季開始量產14吋面板，下半年量產15.6吋與13.3吋面板，今年全年筆電面板的出貨目標定在1,000萬片。

TrendForce指出，目前筆電面板需求可望延續到今年第3季，然而，由於供不應求的情形從去年第2季開始，已持續三個季度以上，在此緊張的市況下，不排除客戶因擔心缺料影響出貨而有超額下單（overbooking）的狀況。

因此，當市場真正需求提早被滿足的情形下，不排除下半年的面板出貨會出現減緩的可能。

儘管如此，疫情所帶來的新生活模式，將持續推動全球數位化的過程，例如因應遠端教育的數位化，Chromebook在教育應用的需求將成為常態。因此，TrendForce樂觀預估全年筆電面板出貨將來到2.49億片，年成長10.5%。

面板 筆電

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