三大因素推動 鴻海旗下工業富聯伺服器今年續看成長

鴻海（2317）旗下工業富聯看好2021年在伺服器的成長，可望超越產業平均值，即5%到9%的成長，主要是新產品、新供應鏈與新市場，三大因素推動伺服器業績持續增長，同時，智慧家庭裝置2020年出貨1.3億台，穩居全球龍頭。

工業富聯執行長鄭弘孟今天表示，該公司在伺服器產業很忙，因為一直忙著出貨。例如微軟執行長就表示，過去要花兩年才能達到的數位轉型，在疫情之下，兩個月就發生了，因此推升伺服器業務快速成長，尤其來自企業與雲端服務供應商的訂單會持續好幾年。

至於5G開放式網路架構（O-RAN）中的無線電單元（RU）也將在2021年第3季底到第4季初，出貨到東北亞市場，WiFi6的產品已經出貨。至於智慧家庭裝置產品2020年出貨達1.3億台，年增超過20%，其中其中 OTT 串流影音裝置出貨量超過 5,500 萬台。

智慧家庭裝置產品涵蓋了 4K OTT 串流影音裝置、喇叭 ( Sound Bar)丶智慧家庭控制平板丶Mesh 家用無線自組網關、IP 網路攝影機、感温器丶智慧門鈴及智慧音箱等，並帶動了營收的成長及毛利率的提升。

工業富聯技術長周泰裕則說，將透過三大因素，推動伺服器業務持續成長。一是透過新產品與新技術，例如冷卻與電能管理的技術，因為數據中心太耗電，電能管理變得非常重要。

二是透過新的供應鏈，經由布局中國大陸境內與境外供應鏈，來推動新的成長。第三則是透過新市場與新客戶，例如近期有接到新的伺服器訂單，會爭取新的客戶，工業富聯將維持技術領先，展開全球布局，以持續爭取新客戶。