三箭齊發 工業富聯協助鴻海集團攻新能源車

鴻海（2317）旗下工業富聯將以高端精密機構件、核心零組件，以及5G與車聯網三大面向，布局電動車，並協助MIH平台會員廠商，來發展電動車產業，同時，向鴻海購入的美國威州高效能數據中心，也將與當地廠商展開合作，預估4月開始將逐步建置相關作業。

工業富聯今天舉行台灣媒體線上交流會，由董事長李軍旗、執行長鄭弘孟等經營團隊高階主管親自參與。李軍旗指出，2021年把新能源車列入該公司重要戰略方向，以高階精密製造技術、燈塔工廠模式，進軍新能源車核心零配件智慧製造，以物聯網和車載系統切入車聯網，開拓新能源車領域。

鄭弘孟表示，過去在3G和4G通訊時代，工業富聯已經提供日本與歐洲的主要車廠供應鏈服務，進入5G時代，透過鴻海集團推動的MIH電動車開放平台聯盟，帶來更多機會。

鄭弘孟指出，工業富聯切入新能源車和電動車，主要有三個面向，首先是整合高階精密機構件和電機電控機構件，具備複合金屬工藝製造能力，提供電動車核心零配件，因應新能源車和電動車輕量化和精密化製造需求。

其次工業富聯透過燈塔工廠智慧製造模式，提供新能源車關鍵零配件，並協助MIH平台聯盟會員廠商；其次工業富聯會透過布局5G聯網，切入車聯網領域，布局車載影音和多媒體系統，以及車聯網相關5G基礎建設。

對於目前零組件缺貨市況？鄭弘孟指出，部分原物料價格和物流成本增加，的確挑戰工業富聯2021年毛利率和淨利率表現，不過經營團隊已充分掌握。

對於美國威州廠區布局?鄭弘孟表示，工業富聯的產能設備投資，主要是按照客戶與市場需求，威州部分廠區轉租為買，主要是因應長期資金規劃運用，並因應多家雲端服務客戶訂單需求，相關措施有助產能發揮。

鄭弘孟也表示，工業富聯在威州廠區的高效能數據中心，正在與當地廠商合作，預估4月逐步建置相關作業。

鄭弘孟說，工業富聯扎根中國大陸、進而布局全球經營，可因應全球宏觀經濟風險。目前工業富聯全球員工人數約20萬人，其中85%比例在中國大陸。