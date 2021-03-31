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微星電競螢幕 3年累積銷售突破300萬台

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

微星科技（2377）表示，身為全球電競市場先驅，持續推出創新的電競產品為玩家提供頂級的遊戲體驗，全球銷售數量一路累積，並在正式切入電競螢幕市場之後大受玩家的歡迎，根據市場調查研究公司TrendForce資料，微星在電競顯示器的營收年增率高達 114%，不僅遠遠超過業界均標，更位居前五大電競螢幕品牌之首，並於推出三年後正式宣布達成全球突破三百萬大關的里程碑。

該公司表示，此優異的銷售成績代表微星科技在顯示器技術領域多年耕耘有成。對於能夠在無比艱難的疫情中再度達成百萬年銷量，微星除了感謝每位玩家一如既往的支持， 也會持續致力於提升產品品質並打造更卓越的產品。

微星表示，為了感謝所有研發團隊、合作夥伴及所有玩家，在此歡慶時刻推出「MSI Optix MAG274QRF-QD 紅色限定版」，全球限量感恩回饋抽獎活動同步展開。此量子點電競螢幕除了跳脫以外配色採用龍魂霸氣紅色外觀外，同樣具備2560 x 1440 WQHD解析度和Quantum Dot技術、165Hz刷新率及1ms反應時間，專為eSports玩家所設計。

電競 微星

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