系微韌體產品 支援Atari VCS全新遊戲機

BIOS大廠系微（6231）今（31）日宣布，旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O支援全新的Atari VCS品牌混合式遊戲機與娛樂系統產品。系微工程研發部副總經理Mohamad Saleh表示，系微有能力為AMD Ryzen嵌入式平台快速部署安全又迅速的UEFI BIOS技術支援，因此讓Atari等公司選擇系微作為開發遊戲和嵌入式產品的解決方案，公司也很榮幸能與Atari共同提供該款新型娛樂系統設計機種。

Atari VCS是一款結合遊戲與影音電腦系統的產品，採用復古風格設計並融合主機及個人電腦功能，為遊戲玩家和創作者提供全新的電玩體驗。Atari VCS建構在x86架構PC平台上，並搭載AMD Ryzen嵌入式1606G處理器和整合式Radeon Vega 3圖形顯卡，能支援高清遊戲機、4K HDR影音串流以及從控制台切換的能力，像是可從Atari儀表板切換到個人電腦模式。

Atari VCS的PC模式能將系統轉變為功能齊全的迷你桌上型電腦，允許使用者開機到不同的作業系統下操作，包括Windows、Linux、ChromeOS和SteamOS等。

系微指出，InsydeH2O能為AMD嵌入式和遊戲系統設計提供快速、安全及可靠的開機技術支援；透過與AMD長期密切合作，InsydeH2O能作為所有新型AMD嵌入式平台參照用的內建BIOS，讓使用AMD平台的客戶能運用系微的方案輕鬆建立並完成平台開發。

Atari VCS & Connected Devices首席營運長Michael Arzt表示，系微能對AMD嵌入式產品提供頂尖的工程技術支援，其平台開發就緒程度表現更遠超出預期，尤其系微提供快速啟用、快速開機和先進韌體功能技術支援的能力，對於Atari VCS品牌產品成功開發和量產上市至關重要。