通膨巨獸來了？宏碁陳俊聖指去年下半年就有 四方向是觀察指標

被問到對於通膨的看法，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始，從股票、房地產、原物料價格、終端產品價格變化等四大方向均有警訊出現，通膨已經有跡象。

繼台積電（2330）董事長劉德音示警市場出現重複下單現象後，陳俊聖也表示，這是整體、整個產業與經濟以及通膨的問題，是大家需要注意的，從原物料上漲到運費的漲價，這些成本讓終端產品售價難以吸收成本，漲價已難避免，但隨著終端產品售價調漲，通膨也已現形。

陳俊聖指出，從經濟學角度，四大方向看可以出通膨、泡沫化現象，首先是股票市場，認為近期掀起投資 SPAC(特殊目的收購公司)，金額、上市家數暴增均有過頭跡象，近期在美國的SPAC家數就有120家，相當驚人。此外，全球房地產市場包含美國、法國巴黎周遭都有上漲。

原物料方面，陳俊聖表示，工業用的銅、鋁，加上運費都在上漲，最後則是終端產品售價上漲，而當民眾發現時，泡沫現象已儼然成形，現在各國為刺激經濟，也陸續推出貨幣政策、財政政策，大量印鈔、增加貨幣供給量，雖然短期看起來沒有問題，但已經意識到時已來不及。