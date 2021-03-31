快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通膨巨獸來了？宏碁陳俊聖指去年下半年就有 四方向是觀察指標

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始。 本報資料照片
宏碁董事長陳俊聖認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始。 本報資料照片

被問到對於通膨的看法，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始，從股票、房地產、原物料價格、終端產品價格變化等四大方向均有警訊出現，通膨已經有跡象。

繼台積電（2330）董事長劉德音示警市場出現重複下單現象後，陳俊聖也表示，這是整體、整個產業與經濟以及通膨的問題，是大家需要注意的，從原物料上漲到運費的漲價，這些成本讓終端產品售價難以吸收成本，漲價已難避免，但隨著終端產品售價調漲，通膨也已現形。

陳俊聖指出，從經濟學角度，四大方向看可以出通膨、泡沫化現象，首先是股票市場，認為近期掀起投資 SPAC(特殊目的收購公司)，金額、上市家數暴增均有過頭跡象，近期在美國的SPAC家數就有120家，相當驚人。此外，全球房地產市場包含美國、法國巴黎周遭都有上漲。

原物料方面，陳俊聖表示，工業用的銅、鋁，加上運費都在上漲，最後則是終端產品售價上漲，而當民眾發現時，泡沫現象已儼然成形，現在各國為刺激經濟，也陸續推出貨幣政策、財政政策，大量印鈔、增加貨幣供給量，雖然短期看起來沒有問題，但已經意識到時已來不及。

通膨 陳俊聖 原物料

延伸閱讀

宏碁董座陳俊聖：我們也是「長賜號」苦主

推廣一站式購足 展碁國際上市掛牌

展碁今掛牌上市 開盤大漲112％

劉德音示警 不確定因素導致28奈米重複下單

相關新聞

通膨巨獸來了？宏碁陳俊聖指去年下半年就有 四方向是觀察指標

被問到對於通膨的看法，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始...

鴻海帶台灣企業轉骨 電動車大聯盟MIH如何成功？ 這3大關鍵得先搞定

3月25日，在超過兩百家、網路1千餘家廠商熱烈參與下，鴻海發起的MIH聯盟在台北市文化地標之一的松山文創園區，舉辦了第1次的會員聚會。MIH聯盟執行長鄭顯聰、鴻海技術長魏國章與鴻華先進總經理李秉彥，在有如新車發表會一般的場地上輪番上陣演說，大談電動車的美好願景。

傳赴宜蘭設廠 台積電：無具體擴廠計畫

水情吃緊，市場傳出台積電有意到不缺水的宜蘭設廠。台積電表示，目前並無進一步擴廠具體定案計畫

台積電竹科12廠驚傳火警 公司回應了

台積電（2330）竹科P12廠區今日上午傳出火警消息，一度傳出有1名員工受到影響，引發外界關注，而台積電今日對此發布說明...

宏碁董座陳俊聖：我們也是「長賜號」苦主

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日表示，長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河（Sue...

鴻海號召打群架！上千家夥伴+1攻電動車 但「2件事」讓劉揚偉好煩惱

鴻海集團在宣布大舉進攻電動車領域後，外資用資金投下信任票，推著鴻海股價寫下11年新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。