訊連推全新智慧安控方案 支援多家VMS

訊連（5203）今（31）日宣布，推出全新版本的FaceMe Security人臉辨識智慧安控解決方案，新增了 Milestone、Nx Witness、VIVOTEK VAST2 等主流影像管理系統（VMS）支援，並可在場域中採用NVIDIA Jetson進行人臉偵測及特徵擷取。訊連執行長黃肇雄表示，FaceMe Security提供完整的一站式解決方案，可協助現有的IP安控系統無縫升級人臉辨識，讓各種行業及規模的使用者都能採用。

訊連近年積極搶攻AI臉部辨識技術，FaceMe Security便是以自家技術開發出的智慧安控加值軟體，可協助系統整合商將人臉辨識應用於零售業、製造業、倉儲管理、辦公室與飯店等各種應用場景，導入刷臉門禁、出勤記錄統計、VIP/黑名單辨識等及口罩偵測、體溫量測等應用。

訊連指出，FaceMe Security可相容於大多數現行IP安控系統，可連接到現有IP攝影機，或運行於各種類型的電腦和工作站設備上，使系統整合商能快速將解決方案導入現有架構及設備。透過支援Milestone、Network Optix Nx Witness與VIVOTEK VAST2等主流VMS，在特定人士（如VIP、黑名單、員工）進入特定區域時，可透過API即時發送示警訊息到保全人員端，也可搜尋指定人員出入資料進行回放。

在邊緣端運行的FaceMe Security Workstation則可運作於工作站、工業電腦及物聯網裝置上，進行即時人臉偵測及特徵擷取，用作身分比對。像是工廠、科技園區等每小時上萬人流的大型場域，可選擇單一在Windows工作站上安裝至多四張的NVIDIA Quadro RTX 5000加速卡，提供每小時近八萬人的人流臉部辨識。

在數千人的中小型場域，如辦公大樓、零售商場及倉儲等，則可運行於NVIDIA Jetson（AGX Xavier 或 Xavier NX），或是採用Intel Core處理器、MovidiusTM VPU工業電腦、NUC等設備，以較低的成本和能源消耗下，維持高精準度的人臉辨識監控服務。

訊連表示，針對出勤打卡及體溫量測需求，FaceMe Security提供二個附加套件，可於場域入口處安裝在一般個人電腦上，提供員工出勤打卡和健康偵測的介面。 FaceMe Security Check-In Add-On 可提供即時身分驗證並記錄員工出勤情況，FaceMe Security Health Add-On 則可提供健康量測服務，包含偵測人員是否正確配戴口罩、驗證身分並量測體溫。

訊連強調，當系統偵測到體溫過高或者未配戴口罩的人員，可即時將紀錄照片和位置通報給保全人員，方便採取進一步的防疫措施。