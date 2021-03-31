快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

訊連推全新智慧安控方案 支援多家VMS

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

訊連（5203）今（31）日宣布，推出全新版本的FaceMe Security人臉辨識智慧安控解決方案，新增了 Milestone、Nx Witness、VIVOTEK VAST2 等主流影像管理系統（VMS）支援，並可在場域中採用NVIDIA Jetson進行人臉偵測及特徵擷取。訊連執行長黃肇雄表示，FaceMe Security提供完整的一站式解決方案，可協助現有的IP安控系統無縫升級人臉辨識，讓各種行業及規模的使用者都能採用。

訊連近年積極搶攻AI臉部辨識技術，FaceMe Security便是以自家技術開發出的智慧安控加值軟體，可協助系統整合商將人臉辨識應用於零售業、製造業、倉儲管理、辦公室與飯店等各種應用場景，導入刷臉門禁、出勤記錄統計、VIP/黑名單辨識等及口罩偵測、體溫量測等應用。

訊連指出，FaceMe Security可相容於大多數現行IP安控系統，可連接到現有IP攝影機，或運行於各種類型的電腦和工作站設備上，使系統整合商能快速將解決方案導入現有架構及設備。透過支援Milestone、Network Optix Nx Witness與VIVOTEK VAST2等主流VMS，在特定人士（如VIP、黑名單、員工）進入特定區域時，可透過API即時發送示警訊息到保全人員端，也可搜尋指定人員出入資料進行回放。

在邊緣端運行的FaceMe Security Workstation則可運作於工作站、工業電腦及物聯網裝置上，進行即時人臉偵測及特徵擷取，用作身分比對。像是工廠、科技園區等每小時上萬人流的大型場域，可選擇單一在Windows工作站上安裝至多四張的NVIDIA Quadro RTX 5000加速卡，提供每小時近八萬人的人流臉部辨識。

在數千人的中小型場域，如辦公大樓、零售商場及倉儲等，則可運行於NVIDIA Jetson（AGX Xavier 或 Xavier NX），或是採用Intel Core處理器、MovidiusTM VPU工業電腦、NUC等設備，以較低的成本和能源消耗下，維持高精準度的人臉辨識監控服務。

訊連表示，針對出勤打卡及體溫量測需求，FaceMe Security提供二個附加套件，可於場域入口處安裝在一般個人電腦上，提供員工出勤打卡和健康偵測的介面。 FaceMe Security Check-In Add-On 可提供即時身分驗證並記錄員工出勤情況，FaceMe Security Health Add-On 則可提供健康量測服務，包含偵測人員是否正確配戴口罩、驗證身分並量測體溫。

訊連強調，當系統偵測到體溫過高或者未配戴口罩的人員，可即時將紀錄照片和位置通報給保全人員，方便採取進一步的防疫措施。

訊連 口罩 NVIDIA

延伸閱讀

POYA寶雅限量開賣「CSD中衛哈利波特入學通知款口罩、玩色系列口罩」日期快鎖定

Razer的概念口罩Project Hazel 將以正式產品進入市場銷售

彭博：任天堂新款Switch採用輝達晶片

為搶修Windows 10更新災情而推的更新又有bug 微軟表示將再推「另一個更新」

相關新聞

通膨巨獸來了？宏碁陳俊聖指去年下半年就有 四方向是觀察指標

被問到對於通膨的看法，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日認為，市場已有通貨膨脹的存在，且從去年下半年就開始...

鴻海帶台灣企業轉骨 電動車大聯盟MIH如何成功？ 這3大關鍵得先搞定

3月25日，在超過兩百家、網路1千餘家廠商熱烈參與下，鴻海發起的MIH聯盟在台北市文化地標之一的松山文創園區，舉辦了第1次的會員聚會。MIH聯盟執行長鄭顯聰、鴻海技術長魏國章與鴻華先進總經理李秉彥，在有如新車發表會一般的場地上輪番上陣演說，大談電動車的美好願景。

傳赴宜蘭設廠 台積電：無具體擴廠計畫

水情吃緊，市場傳出台積電有意到不缺水的宜蘭設廠。台積電表示，目前並無進一步擴廠具體定案計畫

台積電竹科12廠驚傳火警 公司回應了

台積電（2330）竹科P12廠區今日上午傳出火警消息，一度傳出有1名員工受到影響，引發外界關注，而台積電今日對此發布說明...

宏碁董座陳俊聖：我們也是「長賜號」苦主

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日表示，長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河（Sue...

鴻海號召打群架！上千家夥伴+1攻電動車 但「2件事」讓劉揚偉好煩惱

鴻海集團在宣布大舉進攻電動車領域後，外資用資金投下信任票，推著鴻海股價寫下11年新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。