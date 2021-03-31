十銓科技旗下T-FORCE 推出高頻率電競超頻記憶體
全球記憶體模組廠十銓科技（4967）今（31）日宣佈，旗下T-FORCE電競品牌隨著Intel第11代Rocket Lake處理器上市，同步推出T-FORCE XTREEM DDR4、XTREEM ARGB DDR4、XTREEM ARGB WHITE DDR4全新高頻率規格的電競超頻記憶體，搭配在各家主機板廠新型的Z590主機板上，能即刻展現強悍的超頻爆發力。
十銓科技表示，該公司旗下T-FORCE研發團隊不斷挑戰更高頻率的記憶體，成功在新型的Z590主機板搭配Intel第11代Rocket Lake處理器推出DDR4 5600/5333/5066 多種高頻率新規格的電競超頻記憶體。
十銓科技指出，T-FORCE XTREEM 本次更推出DDR4 5600 16GB(8GBx2)的超高頻率規格，讓使用者體驗無與倫比的超頻性能。同時T-FORCE旗下 XTREEM/XTREEM ARGB/XTREEM ARGB WHITE 也同步推出DDR4 5333/5066 16GB(8GBx2)等高端規格，滿足超頻玩家不同的記憶體需求。
除提供超頻飆速，十銓科技T-FORCE同時高度重視產品的相容性，多家板廠的Z590主機板搭配Intel第11代Rocket Lake處理器，T-FORCE皆提供 DDR4 5000 MHz頻率以上的記憶體，為全球消費者帶來超頻體驗。
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