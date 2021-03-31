遠距診療實現 遠傳5G結合台東馬偕遠距心臟門診上路

遠傳電信（4904）今（31）日與台東縣政府、台東馬偕紀念醫院舉行「醫療再突破，離島遠距心連心」記者會，宣布於台東縣蘭嶼、綠島衛生所導入全台首創的心臟科遠距診療門診，以遠傳網路取代馬路，由台東馬偕的心臟內科醫師遠距共同會診，為離島的心臟病者省去就醫、回診的舟車勞頓，並於第一時間提供即時的專科診療服務，大幅提升離島居民的就醫便利性。

遠傳自去年7月與台東縣政府攜手導入全國第一套5G遠距診療應用，科別涵蓋眼科、皮膚科、耳鼻喉科，周一至周五皆有門診，服務已超過2,000人次。這次擴大遠距診療服務科別，率先於離島導入心臟內科遠距門診，佈建更完善的科技島鏈醫療照護網。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李裕泰表示，遠傳長期投入智慧醫療領域，利用5G智慧科技結合大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術與雲端專長，以偏鄉為起點，讓5G遠距診療應用落地台東，並從眼科、皮膚科、耳鼻喉科單一專科門診，擴大連線實現多專科會診，於新北市進行5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用；現今更擴大支援心臟專科遠距診療服務，前端醫師透過即時傳輸動態清晰影像，透過同步串接醫院端的專業醫療軟體系統，醫院的心臟內科醫師可即時同步的判讀，這一套以照顧病患為導向的解決方案，讓醫師能照顧到更多病患、醫療資源更普及到各個角落。

遠傳表示，已協助離島衛生所心臟專科遠距診療服務相關系統設備建置，包括可攜式心臟超音波儀器及12導程心電圖，並協助醫護人員設計臨床標準作業流程及系統操作專業訓練；遠傳遠距門診服務平台可支持醫療資料不落地分享機制，確保個資安全，並支持整合HIS/PACS醫療影像系統，即時將醫療影像及檢驗報告上傳至醫療機構。