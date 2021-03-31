中科開拓永續水源 配合中央與市府推動建置再生水

中科管理局結合園區廠商配合再生水政策，由科學園區作業基金出資2億元經費，建設中科台中園區再生水輸配水設施；配合中央補助台中市6.6億元，於水湳經貿園區規劃興建水湳再生水廠，完工後每日可提供1萬噸再生水給中科園區廠商使用。

水湳再生水計畫為中部地區，第一個科學園區使用區外系統再生水的示範案例，中科管理局長許茂新今(31)日與台中市長盧秀燕及中科用水端3家公司友達光電（2409）董事長彭双浪、聯亞科技總經理包鐘鳴、亞東氣體協理楊世鵬共同簽訂水湳再生水用水契約。

包括經濟部水利署長賴建信、內政部營建署副主任於望聖等人到場見證。

中科積極佈署開拓永續水源配合水湳再生水案，園區內輸配水管線將與區外再生水廠同步進行，以提供水資源多元化供應管道，並保留未來更多用水廠商參與機會，預計2023年完工。

許茂新預期，在枯旱期間可以紓解自來水供水壓力，對於地區用水調度及產業循環經濟，都有顯著的效益。

許茂新表示，水源對科技產業是重要命脈，在全球氣候變遷造成旱澇加劇與降水不均情況下，中部地區2021年正面臨56年來前所未見的水荒，由於開發新的天然水資源須評估環境衝擊，因此再生水的循環使用，更能充分有效利用水資源。

值得注意的是，中科配合水湳再生水計畫，是園區廠商基於環境永續及企業社會責任，自願使用價格相對比自來水高的再生水，讓此案順利圓滿開辦。

水湳再生水廠建設案為行政院核定重要水資源建設計畫之一，也是用水端基於社會責任使用再生水的指標性案件，雖然初期水質尚未達半導體製程用水需求，中科仍積極推動以園區環境永續為目標，協商園區廠商支持，終於促成今天順利簽約，使台中市水資源有效循環利用再升級。