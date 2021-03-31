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NB面板需求不墜 第1季出貨量有望再創新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce研究指出，因疫情所產生對筆電的需求從2020年第2季開始升溫，到第3季與第4季更加供不應求，至今仍無緩解的跡象，預估今年第1季筆電的需求將推升筆電面板出貨量來到6,530萬台的歷史新高，季增3.5%，年增46.5%。

TrendForce分析，若從供給與需求面來看，目前筆電供不應求的現象主因仍為市場強烈的需求。觀察供給面，去年第2季到第4季的筆電面板出貨年成長率均超過20%。

目前面板廠收到來自客戶的筆電面板訂單與實際能交貨的量仍有3-5成的落差，而造成目前交貨與訂單之間差異的瓶頸，主要在半導體相關材料如顯示驅動IC與T-con等供應吃緊。

在供需如此緊張的情形下，筆電面板價格隨之水漲船高。特別是Chromebook使用大宗的11.6吋面板，在報價上已逼近14吋與15.6吋面板價格，如此豐厚的利潤表現讓面板廠在今年出貨目標訂定上更加積極。

其中，南京熊貓(CEC-Panda)去年出售南京8.5代與成都8.6代廠後，僅剩的南京６代廠過去並無生產筆電面板，而在市場的強烈需求下，正在開發11.6吋面板，預計今年第2季開始量產；另外一個值得注意的是惠科光電(HKC)，自今年2月開始量產11.6吋面板，預計第2季開始量產14吋面板，下半年量產15.6吋與13.3吋面板，今年全年筆電面板的出貨目標定在1,000萬片。

TrendForce指出，目前筆電面板需求可望延續到今年第3季，然而，由於供不應求的情形從去年第2季開始，已持續三個季度以上，在此緊張的市況之下，不排除客戶因擔心缺料影響出貨而有超額下單(overbooking)的狀況，因此，當市場真正需求提早被滿足的情形下，不排除下半年的面板出貨會出現減緩的可能。

儘管如此，疫情所帶來的新生活模式，將持續推動全球數位化的過程，例如因應遠端教育的數位化，Chromebook在教育應用的需求將成為常態。因此，TrendForce樂觀預估全年筆電面板出貨將來到2.49億片，年成長10.5%。

面板 筆電

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