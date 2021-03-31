慧榮科技 推全球首款支援最新SD8.0規格控制晶片方案
全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技，今（31）日宣布推出旗艦產品 SM2708 SD Express 控制晶片解決方案，支援最新 SD 8.0 規格，並向下相容 SD 7.1 規格。
慧榮表示，藉由 PCIe Gen 3 x2 介面和 NVMe 1.3，SM2708 為SD Express卡提供超高效能的解決方案，滿足各產業高效能應用需求。SM2708 Turnkey解決方案支援最新 3D NAND，採用 Silicon Motion 獨有的 NANDXtend® ECC 技術、內部資料路徑保護，以及可程式化韌體，達到最大的可靠性和耐用性。
慧榮科技市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示，許多最新的高階相機和手機都能錄製 8K 影片，並且需要更快的傳輸速度。SM2708 控制晶片支援 SD 8.0 規格，將流通量(Throughput)提高近三倍，可滿足 8K 視訊擷取、RAW 攝影、多頻道 IOT 裝置、多工處理的車用儲存裝置，以及其他需要超高資料傳輸速度的應用。」
Lexar 雷克沙副總鍾孟辰則是表示，由於 SD 卡已在消費性電子裝置廣泛使用，因此採用 SD Express 卡對於大多數人而言將是種無縫體驗。」「慧榮科技的 SM2708 擁有出色的讀寫速度，將帶領 SD 儲存媒體邁向更高速度與容量的新紀元。」
威剛科技產品行銷處長陳志瑋也指出，隨著使用者自製高畫質內容的興起，消費者尋求高效能、高容量的抽取式儲存裝置以滿足其需求。SM2708 搭配 PCIe Gen 3 x2 介面，為消費者提供類似迷你型固態硬碟的可攜式儲存裝置新選項。
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