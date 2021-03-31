快訊

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

論文門／蔡英文博士論文是真是假？彭文正這個訴訟還沒輸！

電信業首發 亞太電信啟動跨界新創生態圈

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

亞太電信（3682）致力推動「智慧生活」的，持續發掘嶄新且貼近生活的5G應用服務，全力扶植新創產業，繼第三期「5G創育加速器計畫」正式啟動後，今（31）日宣布啟動電信業與新創圈跨界的新創生態圈，推出「Gt智慧生活無限圈」大平台，為台灣電信業首發，不僅成為培育新創的最強後盾，同時善用電信核心優勢，協助落地營運、實現商業應用，讓消費者體驗科技帶來的美好生活。

亞太電信指出，「Gt智慧生活無限圈」大平台應用涵蓋看影視、聽音樂、愛遊戲、玩社群、健身樂、深心靈、強學習、購物趣8大類別，數十個新創團隊加入，預計於第2季起陸續推出全新加值服務，透過「建生態」、「引新創」及「創需求」三線並進，共創5G新商機。

此外，亞太電信也表示，該公司於去年10月正式啟動5G服務，導入多項新科技，鎖定影音串流、AR、VR等 5G應用，為5G應用立下標竿，其中OTT服務Gt TV推出首場4K多視角直播線上線下演唱會，為5G時代的影音娛樂市場帶來嶄新風貌，5G開台至今，Gt TV用戶數大幅成長5成、觀影流量飆升2.5倍，備受用戶喜愛。

5G 亞太電信 生態

延伸閱讀

亞太電信加速器走向國際 發掘5G+AIoT新創潛力股

鴻海新設工廠 導入智能模式

為免費爽拿新手機！台男改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」

遠傳電信加速5G網路應用成長 未來考慮衛星網路在內基礎建設

相關新聞

台積電竹科12廠驚傳火警 公司回應了

台積電（2330）竹科P12廠區今日上午傳出火警消息，一度傳出有1名員工受到影響，引發外界關注，而台積電今日對此發布說明...

宏碁董座陳俊聖：我們也是「長賜號」苦主

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日表示，長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河（Sue...

鴻海號召打群架！上千家夥伴+1攻電動車 但「2件事」讓劉揚偉好煩惱

鴻海集團在宣布大舉進攻電動車領域後，外資用資金投下信任票，推著鴻海股價寫下11年新高。

劉揚偉：鴻海電動車提前起飛

鴻海董事長劉揚偉昨（30）日於線上法說會中透露，集團電動車事業2023年就會起飛，比原先預估的2024、2025年提前一...

台灣獨角獸日本掛牌…沛星躍上國際 市值衝497億

台灣第一家新創獨角獸沛星互動科技（Appier）昨（30）日於日本東京證券交易所Mothers創業板，以每股1,600日...

劉德音示警 不確定因素導致28奈米重複下單

台積電董事長劉德音昨（30）日以台灣半導體產業協會（TSIA）理事長身分，出席TSIA年度會員大會後示警，三大因素導致現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。