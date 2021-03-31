電信業首發 亞太電信啟動跨界新創生態圈
亞太電信（3682）致力推動「智慧生活」的，持續發掘嶄新且貼近生活的5G應用服務，全力扶植新創產業，繼第三期「5G創育加速器計畫」正式啟動後，今（31）日宣布啟動電信業與新創圈跨界的新創生態圈，推出「Gt智慧生活無限圈」大平台，為台灣電信業首發，不僅成為培育新創的最強後盾，同時善用電信核心優勢，協助落地營運、實現商業應用，讓消費者體驗科技帶來的美好生活。
亞太電信指出，「Gt智慧生活無限圈」大平台應用涵蓋看影視、聽音樂、愛遊戲、玩社群、健身樂、深心靈、強學習、購物趣8大類別，數十個新創團隊加入，預計於第2季起陸續推出全新加值服務，透過「建生態」、「引新創」及「創需求」三線並進，共創5G新商機。
此外，亞太電信也表示，該公司於去年10月正式啟動5G服務，導入多項新科技，鎖定影音串流、AR、VR等 5G應用，為5G應用立下標竿，其中OTT服務Gt TV推出首場4K多視角直播線上線下演唱會，為5G時代的影音娛樂市場帶來嶄新風貌，5G開台至今，Gt TV用戶數大幅成長5成、觀影流量飆升2.5倍，備受用戶喜愛。
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