宏碁董座陳俊聖：我們也是「長賜號」苦主

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（31）日表示，長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺一事「我們也是苦主」，上面也有幾個貨櫃是宏碁產品要運送到歐洲，「還好有保險」！

陳俊聖表示，現在零組件供應狀況是「越來越糟」，包含車用、5G需求上來，都造成料況的排擠作用，另一面，剛性需求仍然相當強勁。至於現在第2季供貨缺口狀況？陳俊聖直言，「訂單仍然很多、缺口就是很大」，很多訂單已經從去年累積至今，都沒法出貨，已經盡量在交貨。

不僅如此，運費、原物料也都上漲，陳俊聖還表示，前幾一天看了下報告，驚呼「長賜號上面有我們的貨櫃！」他甚至也提到，像是美國LA外海港口塞港，天氣不好一些貨櫃掉下海裡「裡面也有我們的產品」，直呼「怎麼什麼都會中！」

陳俊聖說，「呼，現在大家覺得還好蘇伊士運河都通了，但是後面還有450艘船要過！」道盡PC品牌廠遇到此事的無奈。

宏碁旗下創新的3C專業通路代理商展碁國際（6776）於今日以承銷價25元掛牌上市，陳俊聖也擔任展碁公司董事長。今日一開盤旋即大漲，盤中大漲160%、最高來到每股65元。

展碁代理經銷國內外超過150個領導品牌，建立完善後勤服務機制，秉持全通路平台服務，以「一站式購足」的便利性，充分滿足客戶多樣化採購需求，提升通路經營廣度。近年除了擴大家電產品代理之外，並看因應疫情協助合作夥伴，加速推動企業數位轉型與資安防護以及關鍵基礎建設需求，在互利共好理念下，將有助展碁公司推廣相關產品，提升銷售業務，挹注營運動能持續升溫。