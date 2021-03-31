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遠傳攜手鎮瀾宮 首創聯名電信方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳（4904）近年積極推出創新服務內容、串連消費者生活中各種需求，此次首度與鎮瀾宮深度聯名合作，推出聯名「媽祖保庇大禮包」方案，活動期間內透過指定通路、申辦5G指定資費方案，不但享手機及門號過香爐服務，還可獲得獨家聯名「媽祖保庇大禮包」，4月底前加碼再送限量光明燈；遠傳中部門市來店再送獨家限量款「大甲媽防護口罩」，歡迎大家到遠傳中部門市與大甲媽結緣，守護平安。

國內宗教界年度盛事大甲媽祖遶境將於4月9日至4月18日舉辦，參與人數根據2019年統計已達40萬人次，總參與人數更超過200萬人次，被譽為「台灣地表最大遷移活動」。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，遠傳近年積極加速資源整合，尋求跨界、跨域合作和創新商業模式，農曆3月瘋媽祖是每年台灣的文化盛會，媽祖遶境更是全球三大宗教盛事之一，這次遠傳攜手鎮瀾宮推出聯名活動，希望除了讓更多消費者認識遠傳、進而加入遠傳，實際感受遠傳各項貼心服務外，也透過與媽祖的結緣，祈福大家今年都能光明平安、牛運亨通。

此外，鎮瀾宮董事長顏清標表示，鎮瀾宮透過各種的創新活動，把媽祖帶到了大家的生活中，而遠傳致力於推出創新服務與貼近用戶生活，雙方理念契合，這次跟遠傳的聯名合作，讓媽祖的活動擴大成另一種創新模式，歡迎更多人來跟媽祖結緣，讓信仰代代流傳。

遠傳 大甲媽祖

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