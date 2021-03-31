2月製造業景氣燈號轉綠燈 台經院：工作天數減少的影響

台經院今（31）日公布「2月製造業景氣燈號」，整體製造業景氣信號值由1月修正後的17.08分，減少2.83分至14.25分，燈號則從代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。台經院分析，主要是受到農曆春節落點不同，工作天數較去年同期減少，相關製造業指標年增率表現皆較1月下滑，影響需求面與原物料投入面指標表現。

台經院進一步指出，若從信號分數來看，2月製造業景氣信號值分數雖較上月下滑，但仍為2017年3月以來次高，若排除春節因素，今年前2月整體製造業分數為自2011年同期以來的新高，顯示國內製造業表現強勁。

就細部產業來看，台經院表示，在半導體業方面，受惠於5G、高效能運算等新興科技應用續強，對智慧手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁，包括晶圓代工、記憶體等產量增加，積體電路在出口及生產指數的年增率仍維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標表現，然受到農曆春節工作天數減少影響，相關指標的增幅皆較上月下滑，因此2月半導體景氣燈號由1月代表景氣繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

在機械設備業方面，全球經濟復甦帶動產業投資信心，受惠於資訊等科技產業產能續強，推升半導體、5G應用、自動化等設備需求，2月外銷訂單、出口與生產指數年增率續呈現正成長，惟增幅較上月下滑，因此2月機械設備業景氣燈號由1月繁榮的紅燈轉為持平的綠燈。

展望未來，台經院表示，雖然近期歐洲因疫情升溫而延長防疫封鎖，增加疫情衝擊的不確定性，但各大央行續推寬鬆的貨幣政策、美國通過1.9兆美元財政紓困案，有助於全球經濟動能回升，再加上遠距商機與5G、新興科技應用續強，不僅晶圓代工、封裝等半導體產業鏈產能吃緊，也帶動半導體、自動化機械設備等傳統產業成長動能增加。

且根據台經院的廠商調查也發現，已有過半數的電子、鋼鐵與化學工業廠商看好未來景氣表現，台經院表示，預期此一趨勢將成為支撐製造業成長的力量。