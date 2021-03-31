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Arm相隔10年 推全新Armv9處理器架構

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

因應AI、物聯網等發展，IP大廠安謀（Arm）於今（31）日公布，推出全新Armv9處理器架構，這也是該公司相隔10年後，再推出全新的Arm架構。

安謀先前的架構為Armv8，該公司指出，在過去5年來，已經有超過1000億個基於Arm架構晶片的裝置出貨。

安謀也預期，全新的Armv9架構，將會成為未來3000億顆基於Arm架構晶片的重要基礎。

安謀執行長Simon Segars表示，展望由AI定義的未來，必須鞏固尖端運算的基礎，以因應即將到來的挑戰，Armv9正是這樣的解決方案。

安謀提到，Armv9架構技術，將運用於該公司的產品中，包括A系列應用處理器、R系列即時處理器，以及M系列微控制器。

Arm 處理器 晶片

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