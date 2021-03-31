保瑞去年獲利創高、EPS10.76元 每股擬配發股利2.5元

保瑞（6472）公布去年合併稅後淨利為5.78億元，創歷史新高，年成長90%，EPS則為10.76元。公司董事會同時通過109年盈餘分派案，擬發放現金股利2元，股票股利2.5元，保瑞表示，累積的盈餘獲利將計畫性地透過持續併購拓展代工劑型及業務版圖。

保瑞去年12月保瑞正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（以下簡稱GSK）加拿大藥廠，在首月即順利的完成生產與出貨，正式併入營收，加上原有藥品製造、藥品及保健品銷售業績成長，使整體營業收入、營業毛利皆呈現年成長，新廠併購效益預計今年將持續展現。

保瑞表示，加拿大併購案從去年3月簽約至12月接廠，歷經近9個月的籌備交接期，因疫情阻礙差旅進行，委託顧問執行交接所產生一次性併購費用，以及持續投資擴展國際委託研發暨生產服務（CDMO）業務費用增加，影響營業利益；但以8.3億元取得GSK加拿大藥廠，土地、廠房、辦公大樓及設備貢獻廉價購買利益3.88億元，稅後淨利增加90%，一次性併購利益約貢獻EPS4.68元。

由於該廠代工出口的藥品全球高達100個市場，其中出口全球最大藥品市場-美國約占廠內生產的7成，此收購案也使保瑞正式打入全球前八大國際藥廠的供應鏈。同時，該廠可製造的劑型相當多元，包括鼻噴劑、口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，此優勢未來可望為保瑞爭取到更多國際代工訂單。

另，保瑞旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧（Numient，外銷名為Rytary）去年在台上市後，已進入多家醫學中心。著眼全球約八百萬帕金森氏症患者的商機，保瑞也獨家取得該款產品於中、泰、日、韓等亞洲11個市場的獨家代理銷售權，目前已與部分國家積極洽談相關銷售事宜。

市場也看好，行政院近日通過「生技醫藥產業發展條例」，將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍，未來將更有助於保瑞持續朝向製藥業台積電的目標邁進。