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台積電董事長劉德音蟬聯TSIA第13屆理事長

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台灣半導體產業協會今日舉行年度會員大會，會中順利選出第13屆理監事，並舉行理監事會，台積電董事長劉德音蟬聯第13屆理事長。

其餘當選理事共15席，除劉德音外，包括世界先進董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、工研院所長吳志毅、南亞科總經理李培瑛、日月光資深副總經理洪松井、欣銓總經理張季明、華邦總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、矽品副總經理葉積暉、鈺創董事長暨執行長盧超群、聯發科副董事長謝清江、聯電總經理簡山傑、立錡副緦經理魏綉哖。當選監事共三席，包括漢民總經理陳溪新、創意總經理陳超乾、力成執行長謝永達。

至於五席常務理事分由黃崇仁、劉德音、盧超群、謝清江、簡山傑擔任，所有新任理事長、常務理事、監事長及理監事將於今年3月31日正式上任。

台灣半導體產業協會成立於1996年，第一及第二屆理事長為工研院院長史欽泰院長；第三及第四屆理事長為台積電創辦人張忠謀；第五及第六屆理事長為力晶集團總裁黃崇仁；第七屆及第八屆理事長為台積太陽能與台積固態照明董事長蔡力行。第九及第10屆理事長為盧超群，第11屆理事長為台積電總裁魏哲家。

第12屆及第13由劉德音連任理事長，在國際事務方面，包括參與WSC相關會議，議題含智慧財產權保護、環安衛等議題，都將積極代表並保護我國業者；在國內事務方面，也將積極代表產業的共同利益，向政府適時提供產業意見及建言，達成產業共同期望。

台積電 半導體

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