全球晶片短缺三因素 TSIA劉德音：供應鏈重複下單囤貨

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長劉德音今日出席協會會員大會後提到，今天半導體晶片短缺有三個主要原因，不論在哪個國家生產都會有這些因素，希望世界對台灣不要有誤解。

台積電（2330）董事長劉德音今日以TSIA理事長身分接受媒體訪問指出，最近大家擔心全球半導體晶片的短缺，有人說因為晶片都僅在台灣製造有關，但其實今天的短缺，無論在哪邊生產，短缺都會發生，希望世界對台灣不要有誤解，現在晶片短缺有三個主要原因，第一，新冠疫情（Covid-19）導致供應鏈庫存堆積。

第二，劉德音指出，則是不確定因素增加，來自美中貿易戰使供應鏈與市場占比的轉移，其他競爭者預期華為因制裁失去市占後可以拿到更多市占，這些不確定因素導致重複下單，實際產能其實大於真正市場需求。

第三，劉德音指出，則是新冠疫情加速數位轉型，工作與生活型態改變。