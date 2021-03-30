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台積電董事長劉德音 蟬聯TSIA理事長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）的年度會員大會於今(30)日落幕，該會選出15席理事與3席監事，並選出由台積電（2330）董事長劉德音蟬聯理事長一職。

TSIA第13屆理監事中，理事包括台積電董事長劉德音、世界先進（5347）董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、南亞科（2408）總經理李培瑛、工研院所長吳志毅、日月光（3711）資深副總洪松井、欣銓（3264）總經理張季明、華邦電（2344）總經理陳沛銘、凌陽（2401）董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、矽品副總葉積暉、鈺創（5351）董事長盧超群、聯發科（2454）副董謝清江、聯電（2303）總經理簡山傑、立錡副總魏綉哖。

另外，TSIA本屆當選監事共三席，包括漢民總經理陳溪新、創意（3443）總經理陳超乾、力成（6239）執行長謝永達。

TSIA指出，所有新任理事長、常務理事、理監事等將於3月31日正式上任。

台積電 南亞科

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