台積電董事長劉德音 蟬聯TSIA理事長
台灣半導體產業協會（TSIA）的年度會員大會於今(30)日落幕，該會選出15席理事與3席監事，並選出由台積電（2330）董事長劉德音蟬聯理事長一職。
TSIA第13屆理監事中，理事包括台積電董事長劉德音、世界先進（5347）董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、南亞科（2408）總經理李培瑛、工研院所長吳志毅、日月光（3711）資深副總洪松井、欣銓（3264）總經理張季明、華邦電（2344）總經理陳沛銘、凌陽（2401）董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、矽品副總葉積暉、鈺創（5351）董事長盧超群、聯發科（2454）副董謝清江、聯電（2303）總經理簡山傑、立錡副總魏綉哖。
另外，TSIA本屆當選監事共三席，包括漢民總經理陳溪新、創意（3443）總經理陳超乾、力成（6239）執行長謝永達。
TSIA指出，所有新任理事長、常務理事、理監事等將於3月31日正式上任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言