台積電董事長劉德音 蟬聯TSIA理事長

進入科技人躍躍欲試的台積電後，卻不知道下一步該怎麼走。一名網友在PTT感嘆，任職台積電製程一年多，近期可能會被調職到南科廠，除了要面對新環境的忐忑，也憂心「南科廠比新竹廠還操」，因此好奇若真的離職了該往哪個方向走。有人認為可以去國營事業試試看，過去不少台積人也是轉戰國營，但也有人笑稱「外面繞一繞，最後還是護國神山最溫暖」。

2021-03-30 17:28