英業達今年三大產品線全面成長 毛利率持續提升

英業達（2356）總經理巫永財今天表示，2021年將維持2020年的動力，筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線將全面成長，毛利率也將因為產品組合的不同而上揚。至於新開發的車用電子與醫療產品，未來三年將占整體營收的5%，約為250億元。

英業達今天舉行法說會，針對伺服器方面，英業達表示，2021年整體伺服器有5%成長，英業達第1季年增10% 第2季也是10%以上，上下半年比重45:55，持續成長。至於伺服器客戶方面，目前企業客戶與資料中心客戶都有，相當平均，預期今年企業客戶業績持平，公有雲業務成長快，將有雙位數成長。

至於今年展望的不確定因素，巫永財說，就是材料短缺，每天都追料，找解決方案，今年上半年可以度過，下半年想辦法解決。他預估，筆電今年有10% 15%成長，材料每天在追，花所有時間追料，很辛苦。

英業達目前筆電占營收50%。伺服器占營收37%-38%。由於產品組合的不同，加上汽車電子與醫療產品比重持續提升，今年毛利表現會比去年好。