英業達今年三大產品線全面成長 毛利率持續提升
英業達（2356）總經理巫永財今天表示，2021年將維持2020年的動力，筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線將全面成長，毛利率也將因為產品組合的不同而上揚。至於新開發的車用電子與醫療產品，未來三年將占整體營收的5%，約為250億元。
英業達今天舉行法說會，針對伺服器方面，英業達表示，2021年整體伺服器有5%成長，英業達第1季年增10% 第2季也是10%以上，上下半年比重45:55，持續成長。至於伺服器客戶方面，目前企業客戶與資料中心客戶都有，相當平均，預期今年企業客戶業績持平，公有雲業務成長快，將有雙位數成長。
至於今年展望的不確定因素，巫永財說，就是材料短缺，每天都追料，找解決方案，今年上半年可以度過，下半年想辦法解決。他預估，筆電今年有10% 15%成長，材料每天在追，花所有時間追料，很辛苦。
英業達目前筆電占營收50%。伺服器占營收37%-38%。由於產品組合的不同，加上汽車電子與醫療產品比重持續提升，今年毛利表現會比去年好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言