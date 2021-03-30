台積電離職後該往哪走？他笑稱「繞一繞還是護國神山最溫暖」

進入科技人躍躍欲試的台積電後，卻不知道下一步該怎麼走。一名網友在PTT感嘆，任職台積電製程一年多，近期可能會被調職到南科廠，除了要面對新環境的忐忑，也憂心「南科廠比新竹廠還操」，因此好奇若真的離職了該往哪個方向走。有人認為可以去國營事業試試看，過去不少台積人也是轉戰國營，但也有人笑稱「外面繞一繞，最後還是護國神山最溫暖」。

剛入社會的第一份工作就進入不少人嚮往的台積電，但卻憂心調職台南後的不確定性，讓原PO納悶「如果不想做了，都去哪呢？」，他想到若改去外商公司說不定也沒有比較好，若留在台積電不知道會不會比較好。一派人表示可以去外商IC設計公司，甚至可以往Google等大軟體公司跳，或者是中鋼等國營事業也不錯，但另一派人則表示「GG是世界上最好的公司，沒有人會從GG離職」。

主張應該往國營事業、其他公司發展的人現身說法，表示自己過去也曾任職台積電，如今在國營事業上班「4點開始等下班」，也有人分享自己從台積離職後自己開店，如今重回科技業至少能「準時上下班」，若去外商公司，生活品質更是大大提升。而主張應該繼續留在台積耕耘的人則認為，「外面薪水肯定95%比這裡低」，認為沒有人會嫌自己賺太多錢。

有人分析，原PO任職半導體業就有優勢，「最後悔的是沒早點跑，還曾經天真的以為台積電的一些鳥事、爛文化是暫態」，外商公司、軟體大廠都可以好好考慮。另也有人認為若在不違法的前提下赴對岸晶圓廠工作，赴陸三年的薪水幾乎等於在台積電工作十年的薪水，未嘗不是個好選擇。