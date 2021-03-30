鴻海第1季業績 劉揚偉：優於季節性正常表現

針對2021年第1季展望？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（30）日表示，整體ICT大環境有利，將優於正常季節性表現。他說，對ICT產業審慎樂觀，第1季開好年，其中消費產品表現優於預期，雲端與電腦產品都還可以。審慎是因為疫情與缺料，可能受到影響。樂觀是因為供應鏈的新趨勢，朝區域製造發展，我們比競爭對手領先，所以我們樂觀。

至於缺料方面？他說，第1季看到客戶受到影響，前兩個月影響不明顯，但是逐漸有變化，目前仍在觀察中，我們也在努力中，目前影響不大，應該影響在10%以下。若是急單、加量的訂單，影響更大，不同客戶有不同影響。有人認為，缺料要到明年才會趨緩，鴻海的生意型態，受到的影響較小一些，因為鴻海都是行業的前幾大客戶，受到的影響比較小。

鴻海2月合併營收為 4,018.93 億元，創歷年同期新高，主要是受到iPhone與兩大日系遊戲機熱賣所帶動，鴻海預期，在大客戶新機遞延效應之下，第1季營收將年增15%以上，法人估，將創同期新高。

鴻海表示，第1季整體業績將年增15%以上，其中消費電子產品，與元件其他產品，表現最佳，將年增15%以上。至於雲端網路與電腦終端產品，將年增10%以上。