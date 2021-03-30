在美、墨設電動車廠？劉揚偉：6月底決定地點
針對在美國設立電動車廠？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（30）日在法說會中表示，今年中，即6月底之前會決定，會在美國或墨西哥設立電動車廠。至於資金方面，他說，若是一個月做1萬台電動車，大約需要10億美元。
他指出，目前MIH聯盟的進度，比想像中的快，MIH的訴求得到很多會員的回應，包括新造車勢力，或是傳統造車勢力，都看好MIH的未來發展。至於製造電動車的最大障礙，他說，一是否有足夠人力，承接需求。二是電池與原物料，也是可能障礙之一。
至於鴻海專注的電動車零組件？他說，鴻海會專注在電池，電機，電控，軟件四大面向，由於電動車的系統很複雜，鴻海一定會跟相關單位合作，例如日本電產，電池也是與相關廠商合作，接下來一兩個月，會公布電池合作案，至於電控與軟體上的 IC等，也會尋求合作廠商，都有適當標的，正在洽談中。
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