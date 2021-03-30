鴻海劉揚偉：缺料影響不大 約在10%以下
鴻海集團（2317）董事長劉揚偉今日於法說會上表示，今年對ICT產業展望審慎樂觀，今年首季開了一個好年，消費產品優於預期、雲端與電腦產品還可以，不過疫情、缺料可能為變數。
劉揚偉指出，供應鏈朝區域製造發展，鴻海比競爭對手佈局上是領先的，「因此我們較為樂觀」。至於缺料方面，第一季在客戶缺料方面，在第一季前兩個月不是很明顯，但是逐漸看到變化，對這個變化審慎觀察中。對於缺料影響「我們也在努力中， 現在影響不是這麼大，約在10%以下」，他解釋，因為疫情的急單、加量部分會影響較大。
他也指出，這波缺料預估將會到明年才會舒緩。他說，鴻海客戶都是在產業上前幾大客戶，因此缺料的影響很小。
鴻海去年毛利率為5.65%，劉揚偉表示，今年毛利率目標7%，「這個部分是有可能的」。
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