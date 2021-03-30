宏碁智通智慧停車系統 再奪台南標案

宏碁（2353）旗下智慧交通事業宏碁智通積極擴展智慧交通事業版圖，宏碁智通自行研發、建置、營運之「智慧路邊停車計時收費系統」再傳捷報，台南市政府公開徵求民間參與「台南市第二期智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案」（簡稱台南BOT二期），宏碁智通獲評定為「最優申請人」，將在台南市北區、南區、安平區、歸仁區建置2,000席智慧停車格；承襲台南BOT一期之卓越成效，持續為台南市打造城市級智慧停車之願景，協助台南市成為智慧城市新典範。

宏碁智通總經理游明豐表示，台南BOT一期在市政府及宏碁智通共同努力下，已成為全國民間促參案之參考，除了落實政府推動民間促參之民眾、企業、政府三贏的理念，其卓越成效也提昇了台南市之智慧城市形象。宏碁智通作為智慧交通領導廠商，多年來堅持自主研發、創新應用，積極推動智慧停車設備與系統更智慧化、人性化與生活化；並再次獲得台南BOT二期停車案，持續擴大智慧停車服務規模，與市府合作發展更深化的服務應用，攜手打造智慧停車新願景，並推動台南市成為全球智慧城市典範。

台南BOT二期建置範圍涵蓋台南市北區、南區、安平區、歸仁區四大區域，共計建置2,000席智慧停車格；宏碁智通透過台南BOT一期的經驗累積，設計出不同款式的路邊停車設備，以減少施工時間、適應路邊停車之複雜環境。台南BOT二期不僅著眼於智慧路邊開單，宏碁智通為提供台南市城市級的停車治理與市民優質停車體驗，將打造中心端決策系統，透過資料的收集與運算，輔助主管機關政策制定；而車主可透過停車大聲公APP了解車格即時資訊以及繳納停車費。全方位的服務範疇將協助台南市智慧停車推向國際。

宏碁智通表示，台南BOT一期自2020年6月已全數上線營運，於全市2,000席路邊車位，設立智慧停車設備，具備車輛偵測、車牌辨識、自動開單及多元支付等各種便利功能；不僅提供民眾智慧、便利的停車與繳費服務，其無紙化自動開單，每年能省下超過200萬張的停車單，更落實了環保綠能的設計思維。台南市停車管理處也指出，智慧停車格路段自服務啟用後，與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長15.01%，且透過滿意度調查，市民對智慧停車柱的操作、繳費方式滿意度達89%。