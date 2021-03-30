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5G智慧工廠亮相 遠傳催生台達商用生產線

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）、台達電子（2308）、台灣微軟去年宣布攜手打造全國第一座5G智慧工廠，由遠傳於台達桃園一廠內建置5G專網，共同導入多項創新應用，該5G商用生產線今（30）日正式對外公開展示，以5G做為生產線核心，讓AGV無人搬運車、AMR自主移動機器人、AI瑕疵檢測數據分析、AI產線平衡、AIoT製程稽核、MR混合實境等技術得以在工廠內實現，達到隨時替換各式治具、產線快速配置、遠程協同合作的效益，為台灣5G智慧製造立下新的里程碑。

遠傳總經理井琪表示，5G的超大頻寬、海量連結、超低延遲特性，使得各項智慧應用有了關鍵性的突破。遠傳長期深耕資通訊市場，持續發展大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，和各產業串連5G的整合能力，並積極跨業結盟頂尖夥伴，共同發展5G於各產業的創新應用，拓展新藍海商機。本次與台達、微軟全球性策略夥伴緊密合作，共同打造全台第一座落實5G專網於製程生產線的智慧工廠。5G未來不是夢，也希望藉此能推動加速國內產業的升級轉型。

遠傳5G擁有國際權威機構國內網速第一雙認證，並具備為企業打造具獨特性、高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網及串連AI、邊緣運算與物聯網的技術實力。今日台達公開展示的生產線即是架構在遠傳5G企業專網，並結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力。上線至今三個月，不僅協助工廠端降低製程不良率、改善生產效能、提升設備稼動率與製程平衡率等重要指標效益。

同時為提升新手效率與設備維修保養，遠傳更協助台達打造虛實整合MR工作說明書、路徑指引與遠程協同作業，提升備料入庫的效率以及設備檢修及保養效率。 各種創新應用可望開創CT+OT+IT新藍海，帶動台灣製造產業轉型，加速邁進工業4.0進程。

5G 遠傳電信 台達電

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