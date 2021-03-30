十銓科技去年營收75億元 EPS 2.06元

記憶體模組廠十銓科技（4967）發布去年度財報，去年合併營收75.01億元，突破集團營收紀錄，全年稅後淨利1.41億元，較去年同期成長17.27倍，全年每股稅後盈餘（EPS）2.06元，29日董事會決議2020年度每股配息1.1元。

十銓去年合併營收75.01億元，年增8.64%，毛利淨額6.36億元，為近十年之最。該公司表示，去年雖受疫情影響，記憶體產業正成長在第1季結束後速度放緩，但疫情改變了生活及工作型態，造成PC/NB需求回溫；同時視訊會議及各項遠端協同工作等服務也跟著成長，反推升高科技產業的整體需求。

受到品牌PC及伺服器的回溫，宅經濟、遠距辦工需求為十銓帶來大量訂單挹注，加上超前佈署全球電商，即時調控線上線下銷售策略，積極衝刺銷量，不僅品牌曝光增加，指名率也同步上升。此外，2020年十銓也在資本市場積極募集資金，透過積極調節庫存，提高品牌銷售獲利。

十銓2020年整體營運在品牌、電競、工控三大事業群分頭併進下，品牌DRAM佔比30%、Flash產品22%、代工及客製化工控/SI佔16%，電競等策略性產品佔31%，整體品牌貢獻高達 80%，在多元產品策略下各事業群均衡發展，營運穩健向上。

展望今年，十銓表示，公司將更聚焦拓展工控、SI、 OEM 業務開發，積極強化研發實力及技術能量，隨2021年5G、AI、IoT、資料中心、伺服器及雲端串流等新興應用持續發酵，競爭加劇的同時機會也增多。未來三年，十銓將持續投入研發技術整合，與 EMS 大廠及各 SI 系統整合開發高效運算及儲存媒體，深入企業應用領域，進一步提昇品牌價值與營運能力。