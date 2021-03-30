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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

外資看好樺漢成長動能 維持買進評等

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。報系資料照
樺漢董事長朱復銓。報系資料照

工業電腦樺漢（6414）昨（29）日舉辦法說會，今日兩大外資出具報告指出，看好樺漢今年營收、獲利持續成長下，樺漢強勁成長態勢，維持買進評等。

外資指出，樺漢穩健成長，且具吸引力的估值。樺漢早盤漲幅約1.8%。

展望2021年，法人認為，樺漢營收成長性最高的營運主體為帆宣（6196），原因在於近期半導體市況熱絡，目前帆宣在手訂單金額已達278億元(4Q20為254億元)， 創歷史新高，預估2021年樺漢系統整合業務的營收年增可達16.81%。

其次，就設計製造業務而言，雖然現階段半導體缺料的產業趨勢將影響2021年的出貨進度，法人預估其2021年設計製造業務的營收年增8.62%，原因主要有三，包含公益彩券相關訂、機器視覺相關需求持續增溫、智慧家庭相關新訂單。

至於在品牌業務的部分，2020年受惠於各國藉增加政府支出以因應疫情對經濟狀況的衝擊，包括軌道控制系統、公共事業相關標案均加速釋出，加上醫療相關產品線出貨暢旺，2020年品牌業務的營收年增9.40%；由於上述產業趨勢今年仍持續，S&T AG 的在手訂單金額增加至9.3億歐元(4Q20為8.9億歐元)，因此法人預估將帶動2021年品牌業務的營收年增8%。

樺漢 營收

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