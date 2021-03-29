臺指期改列窄基指數 外資與台股動態備受關注

美股上周五大漲，與外資連續第二個交易日買超台積電帶動下，台股29日上漲170點收16,475點，再創收盤歷史新高，上市、上櫃市值同步刷新歷史紀錄，合計市值達55.24兆元。

法人指出，目前與歷史最高點16,579點僅有103點的差距，台股再創歷史新高指日可待，惟臺灣期貨交易所宣布，自4月1日起臺股期貨（TX）及小型臺指期貨（MTX）自寬基指數改列為窄基指數，意即美國境內一般投資人資金無法直接投資臺指期與小型臺指期，影響外資對台股期現貨避險與套利，是否影響外資對台股興趣與推升台股創新高動能，值得關注。

外資29日買超台積電計8,166張，為連二買，以金額來看買超48.9億元為當日買超第一，推升台積電盤中一度上漲到602元，後雖壓回但終場上漲9元收599元、收復季線597.9元，也因此台股終場上漲170點收16,475點，再創收盤新高，成交量擴增至3,287億元，市值擴增至歷史最高50.39兆元；櫃買指數持續在內資加持下，終場上漲2.56點收204.35點，再創2007年8月15日以來最高，市值也增至4.84兆歷史新高，市櫃合計市值達55.24兆元，首次突破55兆元大關。

外資也因回補台積電，29日連二買超台股，不過金額較前一交易日的231億元大幅縮減為87億元， 投信與自營商則分別各買超4億元與17億元，八大公股行庫連二賣趁勢換銀彈，賣超27億元。

法人指出，近期盤勢與主流股變化不大，惟要留意的是左右台股走勢的台積電。因台積電權重突破30%，導至以加權指數為追蹤標的臺指期將在4月1日起改列為窄基指數。

多家大型法人分析，依美國商品期貨交易委員會（CFTC）與美國證期會（SEC）等單位規定，所謂寬基指數，簡單說是指一股市中任何一檔成分股的權重未超過30%，一旦超過30%門檻時，由於該指數的波動容易受到該檔成分股的影響，並不適合美國一般投資人進出，將其改列為窄基指數並且不得投資。

外資圈透露，窄基是專業投資人投資，但對許多外資基金經理人而言，投資窄基市場勢必要再增加單一個股的投資風險因子，許多歐美基金經理人並不願意暴露過多風險在窄基市場，未來相關外資基金經理人的投資意向，將是台股觀察焦點。經了解，目前有不少外資基金等機構，詢問台指期由寬基改列為窄基指數後的投資問題。

台積電是在去年10月8日於集中市場的權值比重首次突破30%的門檻，並自去年11月16日至今的87個交易日中一直逾30%，並在今年1月21日創35.61%的歷史新高，昨日則為30.98%。

再依美國CFTC、SEC等規定，由於台積電占摩台指的權重約45%，目前除了在新加坡交易的富時台灣指數在設計指數之初，即有限制一檔成分股的權重上限為20%外，其他包括元大台灣50、以及含有台積電在內的電子等指數期貨，恐都面臨相關疑慮。

法人評估，外資在台股向來是期現貨同步操作，就算目前只有臺指期改列受限，但因無法完全避險，可能將導致許多外資買盤裹足不前。期交所則調查，目前由美國境內直接投資臺指期、小型臺指期，占交易比重不到1%，因此，臺指期與小型臺台指期改列為窄基指數後的影響有限。

雖有台指期等改列窄基指數的疑慮，不過，第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理李鎮宇認為，在美國有望推出「鐵公基」3兆美元基礎建設，再加上上市櫃公司3月營收。第1季營收有機會寫下歷史同期新高推動下，指數有機會挑戰16,579點歷史新高。