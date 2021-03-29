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獲提名東元獨董候選 孫又文：不會只當橡皮圖章

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
台積電前企業訊息處資深處長孫又文。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台積電前企業訊息處資深處長孫又文。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台積電前企業訊息處資深處長孫又文獲黃育仁陣營提名為東元（1504）獨立董事候選人，她今(29)日表示，與黃育仁會晤之後，認同他勇氣可嘉，想推動公司董事會改革，而黃也尊重她若順利當選，會獨立行使職權，不會只當個像是橡皮圖章的獨董。

據了解，黃育仁與孫又文原本互不相識，是在黃尋覓獨董候選人時，有人推薦孫又文，雙方見面晤談之後敲定提名事宜。

孫又文強調，自己若進入東元董事會，不會只當個橡皮圖章，會希望做好公司治理，若黃育仁在董事會有提案，她也不一定都會投贊同票。

孫又文是亞洲公司治理協會（ACGA）理事暨審計委員會主席，她指出，台灣的家族企業，在董事會是否健全落實公司治理方面，常常有一些難度，黃育仁願意投入董事會改革，實為勇氣可嘉。這也是孫又文從台積電退休以來，第一次受邀提名為獨董候選人。

台積電 東元

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