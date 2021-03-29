聽新聞
test
0:00 / 0:00
獲提名東元獨董候選 孫又文：不會只當橡皮圖章
台積電前企業訊息處資深處長孫又文獲黃育仁陣營提名為東元（1504）獨立董事候選人，她今(29)日表示，與黃育仁會晤之後，認同他勇氣可嘉，想推動公司董事會改革，而黃也尊重她若順利當選，會獨立行使職權，不會只當個像是橡皮圖章的獨董。
據了解，黃育仁與孫又文原本互不相識，是在黃尋覓獨董候選人時，有人推薦孫又文，雙方見面晤談之後敲定提名事宜。
孫又文強調，自己若進入東元董事會，不會只當個橡皮圖章，會希望做好公司治理，若黃育仁在董事會有提案，她也不一定都會投贊同票。
孫又文是亞洲公司治理協會（ACGA）理事暨審計委員會主席，她指出，台灣的家族企業，在董事會是否健全落實公司治理方面，常常有一些難度，黃育仁願意投入董事會改革，實為勇氣可嘉。這也是孫又文從台積電退休以來，第一次受邀提名為獨董候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言