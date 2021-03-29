受新冠疫情影響 廣宇馬來西亞廠停工至4月2日

廣宇（2328）今（29）日公告表示，馬來西亞子公司組裝廠區員工在公司自主檢測後，發現有員工感染新冠肺炎的情形，受感染員工已移送至馬來西亞衛生部指定的政府設施進行觀察與治療，為避免疫情擴散，該公司針對感染區域將停工至4月2日以進行消毒清潔作業。其他未受感染區域則維持正常生產作業。

廣宇指出，馬來西亞子公司將以員工健康與安全為優先考量，配合政府指示，維持嚴格的防疫措施並遵守標準作業程序，以取得防疫與生產的平衡，同時將努力協調各廠區的產能以滿足客戶的交貨需求。

廣宇是鴻海集團旗下連接線公司，已切入車用及醫療產品，其中車用部分，汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，亦持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇亦開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品；在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材。