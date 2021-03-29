美商科磊在台 擴大招募新血

為擴大支援台灣客戶，全球半導體設備商美商科磊（KLA），今宣布將擴大在台招募新血，標在台招募近百位人才，在台徵才規模將創歷年新高。

科磊表示，此次招募將於4月展開一直持續到5月，在台北、台南、新竹等縣市及校園舉辦多場面談會和說明會。招募的對象包括應屆畢業生和業界的頂尖人才。

這也是在台積電、聯電等半導體廠提高今年資本支出後，國際半導體設備大廠為擴大服務能量，也加入搶人才行列，也凸顯台灣半導體產業聚落效應持續擴 散。

KLA是半導體製程控制的領導設備商，其提供的製程控制解決方案，包含了晶圓、光罩製造、集成電路、封裝、印刷電路板和平板顯示器等領域。

KLA的專業是以檢測、量測、數據分析作為基礎，為晶片製造工業提供全方位的製程控制方案。KLA相信，研發和創新驅動科技進步，因此KLA一直致力於對研發的投入。每年KLA將至少15%的營收收入投入研發中，在過去四年對於研發的投入達29億美金。

KLA在台灣已持續耕耘30多年，一直是台灣和世界頂級半導體製造商的重要供應商，在客戶的主要廠區，林口、新竹、台中、台南皆設有辦公室與全球培訓中心。

想要加入半導體外商，在製程控制及設備領域一展長才的求職者，歡迎參加4月至5月的KLA春季招幕活動。今年大舉招募的職缺包含設備客服、製程、軟體及演算法工程師，相關畢業科系有電子、電機、光電、機械、物理、化工、材料及工科等人才。